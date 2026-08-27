彰化13間媽祖廟大串聯 年度媽祖集章活動9月1日開跑

彰化媽祖信仰遍布各鄉鎮，今年「2026彰化縣媽祖祈福文化節」再串聯13間媽祖廟，員林、彰化一路到二林、北斗、芳苑、王功等地，民眾9月起可走訪各宮廟集章，將不同鄉鎮的媽祖信仰串聯起來，也能順遊彰化各地景點。

彰化縣媽祖祈福文化節自2008年首度舉辦以來，將過去各宮廟分散的傳統遶境，轉型為「聯合辦理」的宗教盛事。

今年13間宮廟包括員林福寧宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、台灣護聖宮、芬園寶藏寺、二林仁和宮、溪湖福安宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、王功福海宮及芳苑普天宮，民眾可透過手機掃描QR Code或索取「2026媽祖平安符」集章，走訪不同鄉鎮的宮廟。

除了宮廟巡禮，縣府也串聯地方景點推出「拜媽祖遊彰化」路線，從芳苑紅樹林海空步道、王功漁港、芳苑燈塔，到二林、鹿港、田中、田尾等地，依一日、二日及三日遊規劃食農、漁村、文化及親子行程，讓民眾可依時間安排旅遊。

縣府表示，集章活動自9月1日起至10月11日下午3時止，民眾集滿4枚以上印章，於10月9日至11日期間至活動市集或合作店家單筆現金消費滿100元，即可到芳苑普天宮活動服務台兌換「媽祖頸枕」1份及媽祖祈福晚會摸彩券1張，每人限換1份；媽祖頸枕每日限量1200份，依現場兌換順序發放。