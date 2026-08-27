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「太空駐牙計畫」綠美圖展出 呈現跨越75年的宇宙旅程

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
太空駐牙計畫不只是把作品放進展場，更讓建築成為展覽的一部分。圖／台中市文化局提供
太空駐牙計畫不只是把作品放進展場，更讓建築成為展覽的一部分。圖／台中市文化局提供

藝術家郭奕臣從7歲時與父親在墾丁仰望哈雷彗星，他以童年記憶出發，將乳牙、宇宙、記憶與承諾串聯成一場跨越75年的宇宙旅程，並運用綠美圖開放、透明、流動的建築特色，將展場化為一條「哈雷彗星軌道」。台中市立圖書館「太空駐牙計畫」即日起至11月29日，在台中綠美圖青少年閱覽區展出。

文化局表示，此次「太空駐牙計畫」不只是把作品放進展場，更讓建築成為展覽的一部分，運用青少年閱覽區的環形觀景窗，營造宛如彗星運行的軌跡，民眾隨著動線穿梭其中，從一顆小小乳牙走向浩瀚宇宙，也在空間流動間感受時間與生命的推進。

藝術家郭奕臣表示，1986年間，7歲的他正值換牙期，又因蛀牙疼痛，父親帶著他前往墾丁，在星空下等待每75年才造訪地球一次的哈雷彗星。那一晚等待彗星的記憶，多年後成為「宇宙掉了一顆牙」的創作起點，也讓「乳牙」與「哈雷彗星」產生意想不到的連結。郭奕臣更與父親許下「2061年再見哈雷彗星」的約定，讓一段童年記憶延伸成跨越75年的生命承諾。

走進展區，「承諾2061」以老舊牙科診療椅化身人造衛星、舊窗框轉化為太陽能板，搭配1986年哈雷彗星來訪時各國發行的紀念郵票，彷彿一艘承載童年記憶的太空船。球型帳篷則播放「宇宙掉了一顆牙」繪本動畫、太空信物衛星訊號追蹤軌跡，以及與台中啟聰學校合作的「太空駐牙藝術計畫」紀錄影片，讓孩子從故事閱讀走進真實創作，看見不同感官經驗也能成為探索宇宙的方式。

文化局指出，展場中最吸睛的「宇宙旅行箱」，深受孩子喜愛。環形閱讀區沿玻璃帷幕排列6組乳牙造型行李箱，彷彿漂浮在哈雷彗星軌道上。民眾可以取下旅行箱，帶著自己的「乳牙行李」在空間裡移動，在展區內找個喜歡的角落閱讀，讓閱讀成為一場可以自由移動的星際旅行。

球型帳篷播放「宇宙掉了一顆牙」繪本動畫、太空駐牙計畫紀錄片。圖／台中市文化局提供
球型帳篷播放「宇宙掉了一顆牙」繪本動畫、太空駐牙計畫紀錄片。圖／台中市文化局提供

宇宙 綠美圖 太空

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