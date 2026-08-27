砸5000萬捐地打通「奪命無尾巷」！建商善舉台中南屯人「這行為」讚爆

精晨建設在台中市南屯區楓樹里推新案，砸5000萬元捐48坪土地打通無尾巷，並闢為八米寬公共道路，解決困擾巷內48戶的消防安全隱患；鄉親感動表示，好人有好報，建商善舉成功吸引居民認同，該案實登「逆勢」順銷七成，有一半買家是在地鄉親，另有近一成是衣錦還鄉購買的。

精晨建設總經理曾晨珀說，開發前經在地民代爭取，得知鄰近黎明路一段206巷為6米無尾巷，一旦發生火災，消防水車進不去，居民深受消防安全隱患困擾，本著「社區共好」回饋地方初衷，決定捐地闢建8米道路，加上道路工程費、保固維養費，總投入近5000萬元。

另外，南屯河南路四段底全長約115米，長期因路幅到此突縮，成為交通瓶頸，建設局引進民間資源參與公共建設，成功促成麗晨建設在開發基地時，捨棄高額補償費，自費近千萬元拓寬道路為15米，為市庫節省約8600萬元公帑，更因企業自主開發，較傳統徵收程序縮短6至8個月期程。

台中市府建設局長陳大田指出，南屯區河南路四段（黎明東街63巷到大墩四街）改善工程，原規畫工程總經費約8600萬元，其中用地費約7068萬元，市府透過用地取得公聽會積極溝通，成功促成地主提供土地自行施作，結合容積獎勵機制，創造公私雙贏，不僅有效減輕財政負擔，也大幅縮短建設期程，讓市民更早享有安全順暢的通行環境。

台中市建設局成功促成企業參與南屯區河南路四段底拓寬為15米，為市庫節省約8600萬元公帑。記者趙容萱／攝影

精晨建設捐贈台中南屯楓樹里楓樹六街新案（左側）旁48坪土地，並闢為八米寬公共道路。本報資料照片