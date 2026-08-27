台中港擬用營建廢土填海 環團怒轟

台中港填海造陸工程爭議不斷，先遭指控南填方區規避環評，如今又爆填海物從港區土方變成營建廢土，對白海豚的衝擊更上一層樓。環團怒轟交通部問題沒解決、九月就要填海，要求立即停工、補做環評。對此，交通部僅表示，會持續與港務公司、環境部依法審慎研議。

為解決營建剩餘土石方去化問題，行政院擬將土石方引導至台北港、台中港等海域，填海造地。其中台中港是白海豚出沒熱點，擁有豐富底棲生態環境，引發環團憂心恐衝擊白海豚棲地，多次要求停止填海工程，不料如今更傳出，交通部將不顧爭議、九月開始填海，用的還不是原訂的港區疏浚土方，而是營建廢土。

環團與十五年前反國光石化民眾昨齊聚交通部前抗議，彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，營建廢土常混雜重金屬、漆料碎屑甚至有害廢棄物，填下去一切就回不去。不只白海豚受影響，有毒物質也將透過生物累積，出現在人們餐桌上。

台灣媽祖魚保育聯盟秘書長陳秉亨用「堵住心血管」來形容填海後白海豚棲地狀況。他指出，台灣白海豚是台灣唯一的特有亞種鯨豚，近年數量卻持續下降，批評港務公司指「填海僅填到一小塊白海豚棲地，因此免環評」是大錯特錯。國外工程遇到白海豚棲地就會退避一至廿公里，因為工程擾動、水下噪音都可能壓縮白海豚生存空間。

環團也向交通部長陳世凱隔空喊話，強調陳世凱也是台中人，台中港的價值不該只是幫中央解決土方之亂，交通部應懸崖勒馬，立即停工、補做環評。

對此，交通部航政司科長張謙德出面接陳情書。張謙德表示，針對環團提出的各項訴求，將帶回並協同港務公司與環境部，依法審慎研議後再給予妥適回應。