高溫「烤」驗 埔里茭白筍產量大減

南投埔里是國內茭白筍最大產區，包辦全台九成產量，夏秋進入盛產期，但受高溫炎熱影響，農民反映「茭白筍熱到都長不出來了」，產量銳減兩到三成。農糧署等單位現勘，後續將視災況，研議補救措施。

埔里全鎮茭白筍栽種面積達一千五百公頃，是我國茭白筍最大產區，但近年持續高溫影響作物生長，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，還衍生病蟲害問題，農民向立委馬文君陳情「茭白筍熱到都長不出來了」。

當地農民表示，今年春、夏季特別熱，茭白筍疑因持續高溫，熱到部分茭白筍葉片前端出現明顯枯黃，也害得茭白筍長不太出來，導致產量銳減至少兩至三成，有些田區幾乎沒有收成，擔心後續災害擴大，影響生計。

立委馬文君昨邀集農業部農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、台中區農業改良場場長楊宏瑛，以及南投縣政府農業處承辦莊肇全等相關單位人士，前往埔里茭白筍產區會勘，了解受災情形。

馬文君說，除了高溫，也不能排除病菌等因素，要求農業單位不能只處理眼前的農損，除盡速研議災害救助及相關補助措施，更應該從技術面研究應變措施。

農糧署中區分署表示，昨會勘部分田區水溫仍在合理範圍，但部分葉片枯黃狀況，係因高溫、胡麻葉枯病或其他病蟲害造成，仍待確認，後續將與農改場持續收集災損情形，視整體災況，研議啟動補救措施。