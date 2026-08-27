彰化交通罰鍰進帳6.2億 歷史新高

台中、彰化交通罰鍰收入屢創高，議員質疑「靠開罰單」不是改善交通的萬靈丹。彰化縣議員指出，警方不應一味靠開罰「搶錢」，並將罰鍰收入回饋交通改善。台中市議員則建議，罰鍰收入應用來擴大機車駕訓補助，交通局同意爭取。

彰化縣議員賴清美指出，縣府去年交通罰鍰決算達六億兩千多萬元，創歷史新高，比預算多出約一億八千萬元。警方資料顯示，去年民眾檢舉達八萬七八四五件，年增百分之廿三；闖紅燈取締七萬二六九三件，年增百分之六十四；毒駕取締四四一件，較前一年大增逾十七倍。

賴清美質疑，罰鍰年年超收，交通事故及死傷卻仍居高不下，警方不應一味靠開罰「搶錢」，對情節輕微違規應以勸導、宣導為主，闖紅燈、毒駕及酒駕等重大違規則應加強取締，並將罰鍰收入回饋交通改善。

彰化縣警局表示，依法地方分配的罰鍰收入中，至少百分之十二須專款用於交通執法及交通安全改善；對情節輕微且符合法令的違規，也會盡量採勸導方式。

台中市一一四年度交通罰鍰決算收入達廿九億三二四九萬元，超收五點八億元，但今年機車駕訓補助僅三千五百個名額，面對全市逾廿萬名符合資格的十八歲以上市民及大專院校學生，補助率僅約百分之一，不少人報名向隅。

市議員林祈烽表示，市府一方面交通罰鍰超收近六億元，另一方面卻以預算有限為由限制駕訓補助名額，政策邏輯明顯矛盾。他主張，對設籍台中、年滿十八歲市民，應研議以罰鍰收入專款投入駕訓補助，朝「符合資格即補助、不設名額上限」方向辦理；外縣市學生補助額度則可再研議。

交通局表示，中央每名學員補助一千三百元，今年中彰投三縣市共一萬八千個名額；台中加碼一千五百元，每人最高可領兩千八百元，從去年三千增至三千五百名，且補助金額為六都最高，未來將持續向中央爭取增加名額。