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交通革新 一般機車格停重機 中市擬再擴大

聯合報／ 記者陳秋雲陳俊智／連線報導
台中無黨籍議員吳佩芸要求交通局擴大試辦大型重機停車格。圖／吳佩芸提供
台中無黨籍議員吳佩芸要求交通局擴大試辦大型重機停車格。圖／吳佩芸提供

台中市試辦大型重型機車停放一般機車格措施，市議員吳佩芸指出，台中市從過去禁止大型重機停放，到逐步擴大開放。不過，雖開全台首例，今年四月卻已被桃園「彎道超車」，要求市府以全面開放為目標，再擴大大型重機停車空間。交通局承諾，將再與停管處討論擴大試辦。

吳佩芸表示，台中從禁止大型重機停放機車格，到逐步開放，政策轉變並不容易。她指出，二○二三年她曾協調市府交通局、停管處與重機騎士，後續開全台首例，率先試辦大型重機停放路外機車停車場，之後政策逐年擴大，也促使其他縣市陸續跟進，值得肯定。

她指出，停管處今年八月再次更新公告，大型重機停放路外機車停車場的試辦場次已擴大至十四場；今年四月也公告開放大型重機停放熱門商圈路邊機車格，共三三一五格。

不過，吳佩芸認為，台中目前開放幅度仍有限，已被桃園「彎道超車」。她指出，桃園今年四月直接全面開放全市路邊一般機車格供大型重機停放，從台中的「試辦、特定場域」模式，進一步走向全市開放。

桃園市今年四月一日起全面開放大型重型機車停放路邊一般機車格，若車輛體積較大，最多可占用兩格。政策上路至今，桃園路邊收費機車格平均每月開出約廿七萬張收費單，其中大型重機平均不到九百張，占比約百分之○點三。交通局表示，目前尚無大型重機排擠一般機車停車需求的疑慮，也未接獲民眾反映相關停車爭議或陳情，將持續執行。

吳佩芸要求中市交通局不要停留在試辦階段，應以桃園全面開放為政策目標，持續檢討大型重機停車格適用範圍，讓既有停車資源更有效運用，也讓台中維持交通政策的領先地位。交通局長葉昭甫表示，交通局願意持續推動大型重機停放機車格的適用範圍，後續將再與停管處討論擴大試辦。

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