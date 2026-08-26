智慧台中論壇登場 盧秀燕：台中將造無人機、AI機器人兩座新護國神山

AI機器人、無人載具成為台中下一波產業布局！台中市長盧秀燕26日在「智慧台中論壇」指出，半導體與晶片是台灣的護國神山，台中正積極打造另外兩座護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座就是AI機器人。

盧秀燕表示，如果AI賦予機器人一個「大腦」，真正走進現實世界仍需要「身體」，而精密機械、高階工具機及關鍵零組件，正是台中數十年累積的產業強項。

台中更坐擁從精密製造到半導體的黃金縱谷，未來將持續深化與美國在台協會（AIT）的跨國連結，結合17所大專院校人才，組建「R-Team台中機器人聯盟」，並邀集產官學研加入「AI台中隊」，把台中推向全球實體AI製造基地及「AI機器人之都」。

「2026 Smart Taichung智慧台中論壇」由台中市政府數位發展局與東海大學攜手舉辦，探討台中如何將製造硬實力連結智慧大腦，從精密製造重鎮轉向全球實體AI製造基地。

今天與會的產業界代表，包括電電公會榮譽理事長李詩欽、群聯電子（8299）執行長潘健成、鴻海（2317）集團園區長楊秋瑾、亞橋基金會董事長黃齊元、遠傳電信（4904）資訊長胡德民、新漢（8234）董事長林茂昌、明昌國際董事長張庭維、TVBS總經理劉文硯等人。

東海大學校長張國恩指出，無論企業或大學，AI轉型真正的關鍵都不是把AI當成競爭對手，而是思考「如何讓人與AI的協作最大化」。東海未來將持續扮演大台中產學合作樞紐，全力推動「AI轉型」與「永續轉型」雙軸發展。

鄭照新將城市定位為新科技的「生活道場」。他表示，台中精密機械與工具機產業具備高度群聚與「抱團」韌性，市府正以AI機器人與無人機作為中台灣產業升級的「兩大翅膀」，並持續協助中小企業導入AI。

這其中包括1999智慧客服，到環保、消防無人機巡查，未來更要把整座城市作為AI載具、機器人及智慧應用的真實驗證場域，讓技術從實驗走向生活。

潘健成表示，台中擁有大量精密機械與製造業中小企業，透過AI伺服器結合企業自身資料，可應用於研發、製程、管理與知識傳承，大幅提升工作效率。這也將是中小企業下一階段提升競爭力的重要機會。

楊秋瑾指出，AI正在改變的不只是效率，而是企業的「生存座標」，未來競爭將從單純的製造能力走向「系統能力」。企業不能只把AI當成工具，而要讓AI變成員工，真正進入決策、流程與管理，朝「AI Native」企業轉型。

她表示，台中擁有世界級製造底盤、真實城市應用場域及AI機器人產業機會，有條件讓智慧城市成為A應用場、智慧製造成為產業底座，再讓機器人真正走進現實世界。

李詩欽則提出中台灣「五大基地」構想，包括智慧機械與AI機器人研發、智慧製造與Physical AI檢驗、智慧移動與無人載具應用、中部產業數位轉型服務，以及海外台灣產業製造基地，從研發、驗證、應用、轉型一路串聯全球布局。

工研院副院長胡竹生表示，半導體產業需要高階設備，台中本身就是台灣設備與工具機重鎮，未來若把AI能力導入既有製造體系，將有機會把技術進一步轉化為具市場競爭力的產品。

今天論壇現場，也規劃「機器人動態展示與交流區」，參展廠商包含群聯電子、晶翔機電、好友電智慧科技、朋思富實業、長聯科技、世協電機、創博、遠傳電信、宇隆科技、TVBS聯利媒體等業者，展出多元AI機器人、關鍵核心組件、AI平台與智慧城市應用等，展現未來實體AI發展的無限潛力。

「2026智慧台中論壇」26日盛大登場，探討台中如何將製造硬實力連結智慧大腦，從精密製造重鎮轉向全球實體AI製造基地。記者宋健生／攝影