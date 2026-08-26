快訊

流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

街頭坐牢？公館柵欄圈地吸菸區遭諷監獄 蔣萬安下令全拆掉

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧台中論壇登場 盧秀燕：台中將造無人機、AI機器人兩座新護國神山

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「2026智慧台中論壇」聚焦Physical AI，台中市長盧秀燕宣示，台中將積極打造另外兩座新護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座是AI機器人。記者宋健生／攝影
「2026智慧台中論壇」聚焦Physical AI，台中市長盧秀燕宣示，台中將積極打造另外兩座新護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座是AI機器人。記者宋健生／攝影

AI機器人、無人載具成為台中下一波產業布局！台中市長盧秀燕26日在「智慧台中論壇」指出，半導體與晶片是台灣的護國神山，台中正積極打造另外兩座護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座就是AI機器人。

盧秀燕表示，如果AI賦予機器人一個「大腦」，真正走進現實世界仍需要「身體」，而精密機械、高階工具機及關鍵零組件，正是台中數十年累積的產業強項。

台中更坐擁從精密製造到半導體的黃金縱谷，未來將持續深化與美國在台協會（AIT）的跨國連結，結合17所大專院校人才，組建「R-Team台中機器人聯盟」，並邀集產官學研加入「AI台中隊」，把台中推向全球實體AI製造基地及「AI機器人之都」。

「2026 Smart Taichung智慧台中論壇」由台中市政府數位發展局與東海大學攜手舉辦，探討台中如何將製造硬實力連結智慧大腦，從精密製造重鎮轉向全球實體AI製造基地。

今天與會的產業界代表，包括電電公會榮譽理事長李詩欽、群聯電子（8299）執行長潘健成、鴻海（2317）集團園區長楊秋瑾、亞橋基金會董事長黃齊元、遠傳電信（4904）資訊長胡德民、新漢（8234）董事長林茂昌、明昌國際董事長張庭維、TVBS總經理劉文硯等人。

東海大學校長張國恩指出，無論企業或大學，AI轉型真正的關鍵都不是把AI當成競爭對手，而是思考「如何讓人與AI的協作最大化」。東海未來將持續扮演大台中產學合作樞紐，全力推動「AI轉型」與「永續轉型」雙軸發展。

鄭照新將城市定位為新科技的「生活道場」。他表示，台中精密機械與工具機產業具備高度群聚與「抱團」韌性，市府正以AI機器人與無人機作為中台灣產業升級的「兩大翅膀」，並持續協助中小企業導入AI。

這其中包括1999智慧客服，到環保、消防無人機巡查，未來更要把整座城市作為AI載具、機器人及智慧應用的真實驗證場域，讓技術從實驗走向生活。

潘健成表示，台中擁有大量精密機械與製造業中小企業，透過AI伺服器結合企業自身資料，可應用於研發、製程、管理與知識傳承，大幅提升工作效率。這也將是中小企業下一階段提升競爭力的重要機會。

楊秋瑾指出，AI正在改變的不只是效率，而是企業的「生存座標」，未來競爭將從單純的製造能力走向「系統能力」。企業不能只把AI當成工具，而要讓AI變成員工，真正進入決策、流程與管理，朝「AI Native」企業轉型。

她表示，台中擁有世界級製造底盤、真實城市應用場域及AI機器人產業機會，有條件讓智慧城市成為A應用場、智慧製造成為產業底座，再讓機器人真正走進現實世界。

李詩欽則提出中台灣「五大基地」構想，包括智慧機械與AI機器人研發、智慧製造與Physical AI檢驗、智慧移動與無人載具應用、中部產業數位轉型服務，以及海外台灣產業製造基地，從研發、驗證、應用、轉型一路串聯全球布局。

工研院副院長胡竹生表示，半導體產業需要高階設備，台中本身就是台灣設備與工具機重鎮，未來若把AI能力導入既有製造體系，將有機會把技術進一步轉化為具市場競爭力的產品。

今天論壇現場，也規劃「機器人動態展示與交流區」，參展廠商包含群聯電子、晶翔機電、好友電智慧科技、朋思富實業、長聯科技、世協電機、創博、遠傳電信、宇隆科技、TVBS聯利媒體等業者，展出多元AI機器人、關鍵核心組件、AI平台與智慧城市應用等，展現未來實體AI發展的無限潛力。

「2026智慧台中論壇」26日盛大登場，探討台中如何將製造硬實力連結智慧大腦，從精密製造重鎮轉向全球實體AI製造基地。記者宋健生／攝影
「2026智慧台中論壇」26日盛大登場，探討台中如何將製造硬實力連結智慧大腦，從精密製造重鎮轉向全球實體AI製造基地。記者宋健生／攝影

論壇現場也規劃「機器人動態展示與交流區」，展出多元AI機器人、關鍵核心組件、AI平台與智慧城市應用等，展現未來實體AI發展的無限潛力。記者宋健生／攝影
論壇現場也規劃「機器人動態展示與交流區」，展出多元AI機器人、關鍵核心組件、AI平台與智慧城市應用等，展現未來實體AI發展的無限潛力。記者宋健生／攝影

台中 盧秀燕 美國在台協會 機器人 無人機

延伸閱讀

智慧台中論壇登場 盧秀燕：力拚升級AI機器人之都

智慧台中論壇聚焦實體AI與機器人 盧秀燕：百年難求的機會

遠傳深化5G、AI城市對話 攜手打造中台灣智慧治理新應用

台灣大硬科技日將登場 主打 Agentic AI 更攜精誠加速企業 AI 部署

相關新聞

台中捷運七線齊發變七線畫圖？周永鴻轟豐科、科工要等到129年

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今指出，市府喊出捷運「七線齊發」，但逐線檢視進度，除已通車的綠線及已宣告動工的藍線，其餘多仍停留在規畫或可行性研究階段。他質疑，盧秀燕執政近8年，「藍線勉強算有在發，其他路線到底發到哪裡？」

秀傳守護玉山23年再續約3年 排雲山莊高山醫療升級遠距接力

玉山國家公園排雲山莊海拔3402公尺，秀傳醫療體系自民國93年投入高山醫療，23年來守護逾萬名山友。國家公園署今天與秀傳簽署合作MOU，玉管處並與竹山秀傳醫院續約3年，未來結合駐診、遠距醫療及部落衛教，打造更完整的山海生命線。

高溫熱壞茭白筍…全台最大產區傳災情 馬文君籲中央出手救

南投埔里是國內茭白筍最大產區，包辦全台9成產量，夏秋進入盛產期，但受高溫炎熱影響，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，產量銳減，農民苦不堪言。立委馬文君今邀農糧署、農改場等單位現勘，後續視整體災況，再研議相關補救措施。

智慧台中論壇登場 盧秀燕：台中將造無人機、AI機器人兩座新護國神山

AI機器人、無人載具成為台中下一波產業布局！台中市長盧秀燕26日在「智慧台中論壇」指出，半導體與晶片是台灣的護國神山，台中正積極打造另外兩座護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座就是AI機器人。

彰化買房更好找！「預售屋地圖2.0」新上線 建案資訊1鍵掌握

為了提升房市資訊透明化與搜尋便利性，彰化縣政府地政處將「彰化縣預售屋地圖」全面升級為「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。

車格太窄怎麼停都違規？ 台中議員：不能讓民眾為設計缺失買單

台中市議員陳政顯今質詢，以北區健行路部分停車格為例，寬度約僅2公尺，一般車輛停入後與路緣距離有限，駕駛稍有偏移就可能壓線，甚至被檢舉受罰，怎麼停都有可能違規，要求通盤檢討。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。