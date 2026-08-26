快訊

流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

街頭坐牢？公館柵欄圈地吸菸區遭諷監獄 蔣萬安下令全拆掉

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化買房更好找！「預售屋地圖2.0」新上線 建案資訊1鍵掌握

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。 圖／彰化縣政府提供
「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。 圖／彰化縣政府提供

為了提升房市資訊透明化與搜尋便利性，彰化縣政府地政處將「彰化縣預售屋地圖」全面升級為「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。

地政處表示，地政處過去以Google Maps為基礎建置的預售屋地圖，自推行以來累積廣大使用人次，但因為採用一般免費地圖介面，受限於系統既有架構，民眾在查找建案時缺乏細部條件篩選功能，且資料呈現介面較缺乏彈性，決定結合專業圖資進行系統全面升級，以提升房市資訊透明化與搜尋便利性。

地政處指出，全新登場的「預售屋地圖 2.0」在檢索功能與整體視覺體驗均有顯著突破；新平台重新規劃了視覺設計，版面更加簡潔美觀、圖示清晰明瞭，讓民眾在操作時更加直覺順手，民眾現在只需輸入建案名稱、建商或建物坐落即可一秒精準定位，大幅縮短查詢時間。

此外，新系統支援多欄位條件交叉比對，讓民眾能輕鬆篩選出符合需求的建案；新平台結合專業圖資底圖呈現流暢的圖台瀏覽體驗，搭配更加彈性的資料呈現架構，能完整展示各項建案備查申報等關鍵公開資訊，全方位保障消費者購屋權益，歡迎有購屋或關注房市需求的民眾多加利用。

「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」的網址（https://chcgland.map8.zone/

「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。 記者劉明岩／攝影
「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。 記者劉明岩／攝影

彰化 預售屋 買房

延伸閱讀

台中高鐵門戶重大建設加速成形 新案《精晨 Life Show》逆勢順銷七成

凱基銀行推出「集團資產總覽」新功能上線 助客戶掌握財務全貌

房市陷60年最慘景氣 建商公會籲解除第二戶貸款管制

台南市6月住宅價格微幅回升 整體房市仍呈盤整格局

相關新聞

台中捷運七線齊發變七線畫圖？周永鴻轟豐科、科工要等到129年

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今指出，市府喊出捷運「七線齊發」，但逐線檢視進度，除已通車的綠線及已宣告動工的藍線，其餘多仍停留在規畫或可行性研究階段。他質疑，盧秀燕執政近8年，「藍線勉強算有在發，其他路線到底發到哪裡？」

秀傳守護玉山23年再續約3年 排雲山莊高山醫療升級遠距接力

玉山國家公園排雲山莊海拔3402公尺，秀傳醫療體系自民國93年投入高山醫療，23年來守護逾萬名山友。國家公園署今天與秀傳簽署合作MOU，玉管處並與竹山秀傳醫院續約3年，未來結合駐診、遠距醫療及部落衛教，打造更完整的山海生命線。

高溫熱壞茭白筍…全台最大產區傳災情 馬文君籲中央出手救

南投埔里是國內茭白筍最大產區，包辦全台9成產量，夏秋進入盛產期，但受高溫炎熱影響，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，產量銳減，農民苦不堪言。立委馬文君今邀農糧署、農改場等單位現勘，後續視整體災況，再研議相關補救措施。

智慧台中論壇登場 盧秀燕：台中將造無人機、AI機器人兩座新護國神山

AI機器人、無人載具成為台中下一波產業布局！台中市長盧秀燕26日在「智慧台中論壇」指出，半導體與晶片是台灣的護國神山，台中正積極打造另外兩座護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座就是AI機器人。

彰化買房更好找！「預售屋地圖2.0」新上線 建案資訊1鍵掌握

為了提升房市資訊透明化與搜尋便利性，彰化縣政府地政處將「彰化縣預售屋地圖」全面升級為「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。

車格太窄怎麼停都違規？ 台中議員：不能讓民眾為設計缺失買單

台中市議員陳政顯今質詢，以北區健行路部分停車格為例，寬度約僅2公尺，一般車輛停入後與路緣距離有限，駕駛稍有偏移就可能壓線，甚至被檢舉受罰，怎麼停都有可能違規，要求通盤檢討。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。