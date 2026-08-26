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彰化買房更好找！「預售屋地圖2.0」新上線 建案資訊1鍵掌握
為了提升房市資訊透明化與搜尋便利性，彰化縣政府地政處將「彰化縣預售屋地圖」全面升級為「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」，新增「關鍵字搜尋」與「多條件篩選」等多項智慧功能，提供縣民更精準、流暢且直覺的預售屋查詢體驗。
地政處表示，地政處過去以Google Maps為基礎建置的預售屋地圖，自推行以來累積廣大使用人次，但因為採用一般免費地圖介面，受限於系統既有架構，民眾在查找建案時缺乏細部條件篩選功能，且資料呈現介面較缺乏彈性，決定結合專業圖資進行系統全面升級，以提升房市資訊透明化與搜尋便利性。
地政處指出，全新登場的「預售屋地圖 2.0」在檢索功能與整體視覺體驗均有顯著突破；新平台重新規劃了視覺設計，版面更加簡潔美觀、圖示清晰明瞭，讓民眾在操作時更加直覺順手，民眾現在只需輸入建案名稱、建商或建物坐落即可一秒精準定位，大幅縮短查詢時間。
此外，新系統支援多欄位條件交叉比對，讓民眾能輕鬆篩選出符合需求的建案；新平台結合專業圖資底圖呈現流暢的圖台瀏覽體驗，搭配更加彈性的資料呈現架構，能完整展示各項建案備查申報等關鍵公開資訊，全方位保障消費者購屋權益，歡迎有購屋或關注房市需求的民眾多加利用。
「彰化縣預售屋地圖 2.0-預售屋建案公開資訊服務平台」的網址（https://chcgland.map8.zone/）
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