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張嘉郡訪台中綠美圖 盧秀燕：交流提升中台灣文化生活品質

中央社／ 台中26日電

台中市長盧秀燕今天陪同國民黨立委張嘉郡參訪台中綠美圖時表示，雲林目前積極規劃縣立美術館，台中樂於分享推動經驗，透過彼此交流、相互學習，共同提升中台灣文化生活品質。

在參訪過程中，盧秀燕向張嘉郡介紹綠美圖空間特色與營運理念。美術館大廳以開放通透的設計串聯展覽空間，呈現公共文化場館與城市環境相互融合的特色；圖書館兒童閱覽區則以親子共讀、感官探索與安全友善為核心，打造適合閱讀與活動的環境。

盧秀燕表示，台中過去同樣缺乏市立美術館及市立圖書館，因此市府積極補足城市文化建設，打造綠美圖成為市民共享的文化場域。雲林目前也積極規劃縣立美術館，台中樂於分享推動經驗，透過城市間彼此交流、相互學習，共同提升中台灣文化生活品質。

盧秀燕指出，城市發展不僅要完善基礎建設、提升民眾生活品質，也要持續充實市民的文化與心靈生活，提供更多元的閱讀、美術及文化資源。台中與雲林同為中台灣區域治理平台夥伴，長期透過平台相互支援、分享經驗。

盧秀燕說，這次張嘉郡實地參訪綠美圖，也進一步交流公共文化場館規劃經驗，未來雲林推動相關文化建設如有需要，台中也樂於提供經驗與協助，深化中台灣城市文化交流。

台中 張嘉郡 盧秀燕

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