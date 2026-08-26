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台中捷運七線齊發變七線畫圖？周永鴻轟豐科、科工要等到129年

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員周永鴻（中）、李天生（左）、張家銨，質疑市府宣傳捷運「七線齊發」是「七線一起畫圖」圖／周永鴻提供
民進黨台中市議員周永鴻（中）、李天生（左）、張家銨，質疑市府宣傳捷運「七線齊發」是「七線一起畫圖」圖／周永鴻提供

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今指出，市府喊出捷運「七線齊發」，但逐線檢視進度，除已通車的綠線及已宣告動工的藍線，其餘多仍停留在規畫或可行性研究階段。他質疑，盧秀燕執政近8年，「藍線勉強算有在發，其他路線到底發到哪裡？」

交通局長葉昭甫表示，「有出發才能達到終點」他表示，確實在規畫中；捷運工程局長蘇瑞文表示，「七線齊發，是我想的」。周永鴻調侃「我知道你是幫市長扛了！」

周永鴻表示，藍線預計民國124年完工，橘線目前進行綜合規畫，依市府說法，綜合規畫約需3年，後續還要約12年；屯區捷運環狀線、崇德豐原線、藍線延伸太平及橘線延伸海線，都未進入實質工程階段。市府以「捷運路網啟動」解釋七線齊發，甚至認為開始可行性研究就算「出發」。

周永鴻批評，「做可行性研究就叫齊發，那不是七線齊發，是七線一起畫圖。」

他說，真正嚴重的是市府長期忽略原縣區橫向路網，豐科軸線、科工軸線都是關鍵拼圖，卻被列為遠期路網，市府甚至表示約民國129年才開始處理。

周永鴻指出，豐科軸線可串聯豐原、神岡、大雅、中科及機場，科工軸線則可由中科往南銜接烏日高鐵，要求市府任期結束前至少啟動規畫。

他強調，「潭雅神、豐原、海線市民不是二等市民」，捷運不能只從原市區向外延伸，卻不思考原縣區彼此如何串聯；「七線齊發不能只是口號，市民要看到的是七條線真正往前走。」

周永鴻 台中捷運 捷運

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