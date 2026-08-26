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秀傳守護玉山23年再續約3年 排雲山莊高山醫療升級遠距接力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山醫療隊由竹山秀傳醫院熱血醫護人員組成，在海拔三千多公尺的排雲山莊執行高山醫療駐診服務。圖／玉管處提供
玉山醫療隊由竹山秀傳醫院熱血醫護人員組成，在海拔三千多公尺的排雲山莊執行高山醫療駐診服務。圖／玉管處提供

玉山國家公園排雲山莊海拔3402公尺，秀傳醫療體系自民國93年投入高山醫療，23年來守護逾萬名山友。國家公園署今天與秀傳簽署合作MOU，玉管處並與竹山秀傳醫院續約3年，未來結合駐診、遠距醫療及部落衛教，打造更完整的山海生命線。

國家公園署今天與秀傳醫療體系簽署「自然共融、健康共榮、守護山海生命線」合作備忘錄，宣示深化高山醫療與生態永續合作；玉山國家公園管理處也與竹山秀傳醫院完成116至118年度認養執行契約續簽，將原本2年一簽延長為3年，合作期間自116年1月1日至118年12月31日。

玉管處表示，秀傳醫療體系自民國93年起投入玉山高山醫療，每逢周末及假日安排醫師、護理人員登上海拔3402公尺的排雲山莊駐診，並提供登山步道臨時醫療諮詢及緊急處置，23年來累計守護逾萬名登頂玉山的山友。

高山醫療最大的挑戰是環境與交通限制，秀傳團隊除派員駐診，也在排雲山莊配置攜帶式加壓袋、製氧機、血氧機及AED等設備，可即時處理高山症、缺氧及突發急症，提供給藥、給氧及緊急救護，形成台灣海拔最高的醫療防護網。

竹山秀傳醫院急診室也擔任後方醫療後盾，透過遠距醫療系統提供即時問診及醫療諮詢，讓山上駐診與山下急診形成醫療接力。

玉管處指出，新版契約除延續排雲駐診，也將合作擴大至高山醫學知識共享、登山風險管理及園區周邊原住民部落巡迴衛教，並運用秀傳院區多媒體系統推廣山林安全與生態保育。

玉管處長鄭瑞昌表示，玉山主峰是國內外登山客熱門路線，高山氣候多變，高山症及突發急症防範格外重要。秀傳23年來持續投入，不僅展現醫院社會責任，也讓公部門生態永續與企業ESG結合。

鄭瑞昌說，未來將持續深化與秀傳及在地部落合作，讓高山緊急醫療防護網逐步延伸至低海拔部落健康照護及山林安全宣導，從守護登山客安全，進一步打造全民共享的永續國家公園環境。

玉山醫療隊在排雲山莊為山友看診，守護高山醫療最前線。圖／玉管處提供
玉山醫療隊在排雲山莊為山友看診，守護高山醫療最前線。圖／玉管處提供

玉山醫療隊在排雲山莊為山友看診，守護高山醫療最前線。圖／
玉山醫療隊在排雲山莊為山友看診，守護高山醫療最前線。圖／

「排雲山莊高山醫療服務」契約在國家公園署長王成機（中）見證下，由玉管處長鄭瑞昌（左）、竹山秀傳醫院院長莊碧焜完成簽約。圖／玉管處提供
「排雲山莊高山醫療服務」契約在國家公園署長王成機（中）見證下，由玉管處長鄭瑞昌（左）、竹山秀傳醫院院長莊碧焜完成簽約。圖／玉管處提供

排雲山莊 玉山 遠距

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