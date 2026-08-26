高溫熱壞茭白筍…全台最大產區傳災情 馬文君籲中央出手救

南投埔里是國內茭白筍最大產區，包辦全台9成產量，夏秋進入盛產期，但受高溫炎熱影響，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，產量銳減，農民苦不堪言。立委馬文君今邀農糧署、農改場等單位現勘，後續視整體災況，再研議相關補救措施。

埔里全鎮茭白筍栽種面積達1500公頃，包辦全台9成產量，為我國茭白筍最大產區，但近年極端氣候加劇，尤其越來越熱，持續高溫影響作物生長，甚至衍生病蟲害問題，農民近期就向立委馬文君陳情，指「茭白筍熱到都長不出來了」。

立委馬文君今天邀集農業部農糧署中區分署副分署長徐惠瑩、台中區農業改良場場長楊宏瑛，以及南投縣政府農業處承辦莊肇全等相關單位，前往埔里茭白筍產區現地會勘，了解茭白筍實際受災情形。

當地農民表示，今年春、夏季特別的熱，茭白筍疑因持續高溫，熱到部分茭白筍葉片前端出現明顯枯黃，也害得茭白筍長不太出來，導致產量銳減至少二至三成，有些田區幾乎沒有收成，大家很怕後續災害擴大，影響收入生計。

立委馬文君則說，除了高溫可能影響茭白筍正常生長外，也不能排除病菌等因素造成的影響，因此要求農業相關單位不能只處理眼前的農損，除了盡速研議農業天然災害救助及相關補助措施，更應該從種植技術面，深入研究應變極端氣候。

農糧署中區分署表示，今會勘部分田區水溫仍在可控範圍內，但有部分葉片枯黃狀況，係因高溫、胡麻葉枯病或其他病蟲害造成，仍須進一確認，後續將與農改場持續收集茭白筍產區災害情形，再視整體災況，研議啟動農損相關補救措施。

埔里茭白筍疑因持續高溫受災，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，產量恐銳減。圖／馬文君立委服務處提供

埔里茭白筍疑因持續高溫受災，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，產量恐銳減。圖／馬文君立委服務處提供

埔里茭白筍疑因持續高溫受災，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，產量恐銳減。圖／馬文君立委服務處提供

埔里茭白筍疑因持續高溫受災，產量恐銳減，立委馬文君（右1）邀農業單位會勘。圖／馬文君立委服務處提供