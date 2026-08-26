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智慧台中論壇登場 盧秀燕：力拚升級AI機器人之都

中央社／ 台中26日電

「2026智慧台中論壇」今天登場，台中市長盧秀燕表示，台中結合精密製造與晶片產業優勢，將力拚升級轉型為AI機器人之都。

「2026 Smart Taichung 智慧台中論壇」今天在市府登場，活動由台中市政府與東海大學攜手舉辦，邀集產業、學術及研究領域代表，共同探討實體AI（Physical AI）從技術創新走向產業量產與應用。

盧秀燕表示，半導體及晶片是台灣的護國神山，台中是相關產業鏈的重鎮，現正打造另外兩座護國神山，一座是「無人機、無人載具」，另外一座則是今天論壇主題「AI機器人」。近年AI浪潮席捲全球，當全世界都在思考AI要如何應用時，中市府已透過AI三部曲超前部署，將智慧創新落實在城市治理當中。

盧秀燕指出，今天論壇產官學研頂尖高手齊聚一堂，共同探討AI的下一個關鍵里程碑「實體AI」，將AI應用化、服務人類及應用於城市治理。機器人除了需要晶片與AI形成「大腦」，更需要精密機械、工具機及高精度零組件打造「身體」，這正是台中累積數十年的產業優勢。

盧秀燕強調，台中擁有極具戰略優勢的黃金縱谷，不僅是全台最紮實的硬體製造及供應鏈的重鎮，更是台積電、美光科技等全球AI專用晶片及先進製造樞紐；從研發、製造到行銷，台中具有全台最完整的產業生態。

台中市數位發展局說明，論壇以「AI×機器人×城市治理」為主軸，專題演講邀請群聯電子創辦人潘健成、鴻海集團園區長楊秋瑾、遠傳電信資訊長胡德民等產官學界代表，從科技治理、智慧製造、5G到實體AI落地應用，全方位剖析智慧製造與城市轉型的新趨勢。

台中 盧秀燕 機器人

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