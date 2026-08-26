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國旅補助9月上路 台中市議員盼整合資源吸引遊客

中央社／ 台中26日電

中央國旅補助將於9月1日上路，民主進步黨台中市議員陳雅惠等人今天建議市府整合觀光資源，吸引遊客留宿台中，台中市政府觀光旅遊局表示，已建置旅宿資訊及懶人包共同推廣。

台中市議會今天進行交通地政委員會業務質詢，民進黨台中市議員陳雅惠、陳俞融、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁等人聯合質詢，關心國旅補助上路後，市府如何協助旅宿業及商圈爭取商機。

陳雅惠表示，中央補助方案已經推出，真正考驗的是市府執行力，觀旅局雖已建置旅宿資訊及懶人包，但民眾查詢仍不夠方便，資訊入口不明確，要求市府重新整合資訊，讓民眾能快速查詢符合補助資格的旅宿、優惠及旅遊資訊。

陳雅惠說，國旅補助只有3個月，市府不能只靠抽獎活動宣傳，更應串聯旅宿、購物節、商圈、夜市、市場及觀光工廠，規劃完整遊程，延長旅客停留時間。

她也指出，大麵羹、麻薏等都是台中代表性特色料理，卻缺乏整體行銷，相較其他縣市積極打造地方美食品牌，台中不能只宣傳米其林，更應把在地小吃融入觀光行銷，讓旅客記住台中的特色與味道。

觀旅局長陳美秀表示，中央國旅補助自9月1日至11月底實施，目前台中市500多家合法旅宿中，已有320多家加入補助方案，市府已建置旅宿資訊及懶人包，並結合購物節、伴手禮及引客方案共同推廣，持續吸引旅客留宿台中、帶動地方消費。

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