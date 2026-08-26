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企業送暖中區兒童之家 捐童書陪伴安置兒度暑假

中央社／ 台中26日電

台中有善心企業今天前往衛生福利部中區兒童之家舉辦活動，除安排團康遊戲、靜態手作外，並捐贈逾200本圖書繪本，盼透過閱讀與陪伴，讓孩子感受到關心，增進互動與美好回憶。

活動由中陽集團攜手旗下異想新樂園發起，今天前往衛生福利部中區兒童之家與20名安置孩童同樂，會中安排團康遊戲、玉米積木創意手作等活動，讓孩子從熱力唱跳轉換成靜態創作。中陽集團策略營運處處長張聞雨到場與孩子們一起唱跳、互動，鼓勵大家勇敢參與。

此外，中陽集團並準備212本兒童書籍，捐贈給中區兒童之家，讓閱讀成為一份可以延續的暑假禮物。張聞雨表示，集團長期關注兒童與公益議題，希望透過實際行動把歡樂送到孩子身邊，也透過閱讀與陪伴，讓孩子感受到有人關心與支持，讓公益不只是一次性的捐贈，而是一段真實的互動與美好回憶。

衛福部中區兒童之家指出，機構目前安置近百名家庭失能的兒童及少年，一般來說，這些兒童的原生家庭平時要讓孩子溫飽及穩定讀書都有困難，更別說可利用暑假期間帶孩子去遊樂園。善心企業將活動帶進兒家，更捐贈書籍，對機構孩子來說相當有意義，讓孩子感受歡樂氣氛，並度過充實的暑假。

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