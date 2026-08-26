快訊

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還想把兄妹丟產業道路

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

聽新聞
0:00 / 0:00

車格太窄怎麼停都違規？ 台中議員：不能讓民眾為設計缺失買單

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員陳政顯要求檢討停車格大小，不要成為違規陷阱。圖／陳政顯提供
國民黨台中市議員陳政顯要求檢討停車格大小，不要成為違規陷阱。圖／陳政顯提供

台中市議員陳政顯今質詢，以北區健行路部分停車格為例，寬度約僅2公尺，一般車輛停入後與路緣距離有限，駕駛稍有偏移就可能壓線，甚至被檢舉受罰，怎麼停都有可能違規，要求通盤檢討。

陳政顯指出，現行停車規定要求車輛應完整停入停車格，若車身明顯超出格線就可能遭取締，但部分路段停車格本身就存在尺寸過窄、緊鄰路緣石等問題。以健行路部分停車格為例，寬度約僅2公尺，一般車輛停入後與路緣距離有限，駕駛稍有偏移就可能壓線。

「車格不能畫了線就算數！」陳政顯表示，市府一方面要求民眾遵守停車規定，另一方面卻沒有同步檢視停車格是否符合現場實際條件，容易形成「設計不合理、民眾卻被開罰」的情況。他要求交通局全面盤點狹窄停車格，針對尺寸、路緣條件及車流環境重新檢討，該調整就應調整。

對此，市府交通局表示，停車格劃設會依道路條件、路寬及相關規範辦理，針對議員反映的健行路等狹窄停車格，將請停管單位現勘檢視，若確有尺寸或現場條件不符實際使用需求，將研議調整。

質詢另一個焦點則是台74線交通壅塞。陳政顯指出，台74線原本是台中重要快速道路，但目前不少路段不只上下班尖峰塞，連假日也常出現車流回堵，部分匝道甚至一路塞回主線，讓「快速道路」變成「慢速道路」。

他要求交通局不要再以「道路權責不同」作為理由，應主動與公路局協調，針對台74線各上下匝道及周邊路口進行全線盤點，從號誌時制、車道配置到標線重新檢視，找出造成回堵的關鍵節點，提出具體改善時程。

交通局表示，台74線涉及中央與地方不同管養權責，市府將持續與公路局協調，針對匝道出口及周邊平面道路的號誌時制、車流動線及標線配置進行檢討，必要時透過現場觀測及交通數據分析，找出瓶頸路口並提出改善方案。

議員 設計 停車格

延伸閱讀

台南強降雨致市區積水 人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨警一一排除

開車族看不慣騎士1行為嗆「廢除機車」 網友酸：汽車問題更多

66%學校人行道不足 非都會區完全不及格

國7發包不順接連流標 2標案延誤近1年 高公局：仍力拚2030年通車

相關新聞

台中罰鍰超收近6億 議員喊話：18歲市民機車駕訓補助應「不限名額」

台中市民進黨議員林祈烽、施志昌指出，台中市114年交通罰鍰收入超收5億8320萬元；然而，事前預防的機車駕訓補助今年卻僅有3500個名額，面對全市逾20萬名18歲市民及大專院校學生，中市成功補助率僅1%，供需嚴重失衡。

秀傳守護玉山23年再續約3年 排雲山莊高山醫療升級遠距接力

玉山國家公園排雲山莊海拔3402公尺，秀傳醫療體系自民國93年投入高山醫療，23年來守護逾萬名山友。國家公園署今天與秀傳簽署合作MOU，玉管處並與竹山秀傳醫院續約3年，未來結合駐診、遠距醫療及部落衛教，打造更完整的山海生命線。

高溫熱壞茭白筍…全台最大產區傳災情 馬文君籲中央出手救

南投埔里是國內茭白筍最大產區，包辦全台9成產量，夏秋進入盛產期，但受高溫炎熱影響，葉片前端枯黃，甚至結不出筍，產量銳減，農民苦不堪言。立委馬文君今邀農糧署、農改場等單位現勘，後續視整體災況，再研議相關補救措施。

車格太窄怎麼停都違規？ 台中議員：不能讓民眾為設計缺失買單

台中市議員陳政顯今質詢，以北區健行路部分停車格為例，寬度約僅2公尺，一般車輛停入後與路緣距離有限，駕駛稍有偏移就可能壓線，甚至被檢舉受罰，怎麼停都有可能違規，要求通盤檢討。

影／藍白合台中升溫 江啟臣妻現身民眾黨中央委員會致意

年底地方大選進入白熱化的階段，台灣民眾黨今天移師台中豐原陳清龍服務處舉行中央委員會，國民黨台中市長參選人江啟臣妻子劉姿伶現身致意，並準備豐原在地特色糕餅。

YouBike擴點別只衝數字 林德宇籲中市盤點新興生活圈「微血管」需求

台中市YouBike站點持續擴增，目前已達1817站，不過市議員林德宇今在議會質詢指出，YouBike 2.0第二期契約進入尾聲，預算及數量仍約有200站的設置餘裕，交通局應把握最後階段，盤點新興住宅聚落與交通熱點，不能為了「里里有站」衝量達標，反而忽略新生活圈實際需求。交通局回應，部分點位也可延續至下任市長推動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。