車格太窄怎麼停都違規？ 台中議員：不能讓民眾為設計缺失買單

台中市議員陳政顯今質詢，以北區健行路部分停車格為例，寬度約僅2公尺，一般車輛停入後與路緣距離有限，駕駛稍有偏移就可能壓線，甚至被檢舉受罰，怎麼停都有可能違規，要求通盤檢討。

陳政顯指出，現行停車規定要求車輛應完整停入停車格，若車身明顯超出格線就可能遭取締，但部分路段停車格本身就存在尺寸過窄、緊鄰路緣石等問題。以健行路部分停車格為例，寬度約僅2公尺，一般車輛停入後與路緣距離有限，駕駛稍有偏移就可能壓線。

「車格不能畫了線就算數！」陳政顯表示，市府一方面要求民眾遵守停車規定，另一方面卻沒有同步檢視停車格是否符合現場實際條件，容易形成「設計不合理、民眾卻被開罰」的情況。他要求交通局全面盤點狹窄停車格，針對尺寸、路緣條件及車流環境重新檢討，該調整就應調整。

對此，市府交通局表示，停車格劃設會依道路條件、路寬及相關規範辦理，針對議員反映的健行路等狹窄停車格，將請停管單位現勘檢視，若確有尺寸或現場條件不符實際使用需求，將研議調整。

質詢另一個焦點則是台74線交通壅塞。陳政顯指出，台74線原本是台中重要快速道路，但目前不少路段不只上下班尖峰塞，連假日也常出現車流回堵，部分匝道甚至一路塞回主線，讓「快速道路」變成「慢速道路」。

他要求交通局不要再以「道路權責不同」作為理由，應主動與公路局協調，針對台74線各上下匝道及周邊路口進行全線盤點，從號誌時制、車道配置到標線重新檢視，找出造成回堵的關鍵節點，提出具體改善時程。

交通局表示，台74線涉及中央與地方不同管養權責，市府將持續與公路局協調，針對匝道出口及周邊平面道路的號誌時制、車流動線及標線配置進行檢討，必要時透過現場觀測及交通數據分析，找出瓶頸路口並提出改善方案。