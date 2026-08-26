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停車場鬼月不宜除草引議論 彰化市長闢謠、將懲處承辦人員
彰化市向陽公園停車場雜草過多，有民眾向市公所反映卻得到鬼月不宜除草答案，彰化市長林世賢指出，沒有鬼月不能除草的禁忌，今天親自到場督導除草作業，也會懲處承辦人員。
台灣民眾黨彰化縣議員吳韋達日前接獲民眾陳情，指彰化市向陽公園停車場雜草過多，部分雜草高度已達輪胎高度，擔心夏天孳生蚊蟲，詢問市公所，承辦人員卻回答「鬼月不宜除草」，吳韋達在臉書（Facebook）揭露此事，引發網友議論。
林世賢得知此事，上午率領工作人員前往向陽公園停車場除草，多名工人持除草機將停車場的雜草去除，預計明天可完成除草作業；林世賢接受媒體聯訪時說，沒有鬼月不能除草的禁忌，對於承辦人回應民眾說法，強調非常不妥當，將予以適當處分。
林世賢指出，市公所管理的公共場域，平時都會請委外廠商定期進行除草，最近可能因連續下雨，雜草生長速度特別快，而下雨也影響到除草工作，但絕無鬼月不能除草這種事情。
林世賢說，民眾有意見都可向市公所反映，市公所都會及時處理，因為草太多不僅影響環境整潔，也可能成為蛇類藏身處，市公所會加速清除。
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