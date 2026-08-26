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台中罰鍰超收近6億 議員喊話：18歲市民機車駕訓補助應「不限名額」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽（左）、施志昌指出，114年交通事件裁罰收入達35億餘元，喊話：18歲市民機車駕訓補助應「不限名額」。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽（左）、施志昌指出，114年交通事件裁罰收入達35億餘元，喊話：18歲市民機車駕訓補助應「不限名額」。圖／林祈烽提供

台中市民進黨議員林祈烽、施志昌指出，台中市114年交通罰鍰收入超收5億8320萬元；然而，事前預防的機車駕訓補助今年卻僅有3500個名額，面對全市逾20萬名18歲市民及大專院校學生，中市成功補助率僅1%，供需嚴重失衡。

台中市114年交通事件裁罰收入高達29億3249萬餘元，更比原預算數超收5億8320萬餘元，

林祈烽引用交通局數據表示，受過機車駕訓者違規率可降低44%、肇事率降低16%，顯示駕訓對交通安全具實質效果。然而，114年台中市30日內交通事故死亡人數達291人，未達市府自訂的267人目標。

他直言，市府一方面靠交通違規收入超收近6億元罰鍰，另一方面卻對事前預防推託預算有限，讓願意接受安全訓練的年輕人搶破頭，政策邏輯矛盾。

議員強調，外縣市學生的補助額度可再研議，但對於設籍台中、年滿18歲的本市市民，市府應將罰鍰收入專款專用，立即追加經費，採取「符合資格即補助、不設名額上限」的方向辦理。

交通局回應，交通部目前補助每名學員1300元，今年中彰投三縣市共18000個名額。台中市配合中央政策加碼補助1500元，每人最高可領2800元，總名額已由去年3000名擴增至3500名，補助金額為六都最高。

交通局表示，未來將持續向中央爭取更多預算以擴增名額。

台中 名額 議員

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