影／藍白合台中升溫 江啟臣妻現身民眾黨中央委員會致意

年底地方大選進入白熱化的階段，台灣民眾黨今天移師台中豐原陳清龍服務處舉行中央委員會，國民黨台中市長參選人江啟臣妻子劉姿伶現身致意，並準備豐原在地特色糕餅。

針對年底選舉將至，劉姿伶指出，回顧去年在罷免案戰役中，民眾黨主席黃國昌親自前往協助江啟臣走訪街頭掃街，雙方建立起良好的合作基礎，對此表達深深的感謝。

劉姿伶表示，江啟臣因有公務在身無法親自到場，因此特別由她代表出席，並特別準備了江啟臣選區豐原的在地特色糕餅作為禮物致贈給黃國昌。

劉姿伶指出，豐原是傳統糕餅的重要發源地，希望透過這份心意，推廣豐原在地特產。最後，她代表江啟臣向現場所有黨員表達祝賀，預祝大家在年底的選舉中都能順利過關、再創佳績。