YouBike擴點別只衝數字 林德宇籲中市盤點新興生活圈「微血管」需求

台中市YouBike站點持續擴增，目前已達1817站，不過市議員林德宇今在議會質詢指出，YouBike 2.0第二期契約進入尾聲，預算及數量仍約有200站的設置餘裕，交通局應把握最後階段，盤點新興住宅聚落與交通熱點，不能為了「里里有站」衝量達標，反而忽略新生活圈實際需求。交通局回應，部分點位也可延續至下任市長推動。

林德宇表示，市府7月17日宣布台中YouBike站點突破1800站、全國第一，目前最新數字已達1817站，其中霧峰41站、大里77站。從YouBike 1.0到2.0，市府持續擴大布建，並以2030年「里里有YouBike」為目標，但站點規模擴大後，更應從「有沒有站」進一步思考「站設在哪裡才真正方便」。

林德宇指出，YouBike 2.0第二期預算執行至明年11月，整體數量容量尚未用罄，目前約還有200站的空間。他要求交通局盤點剩餘額度及站點需求，尤其市長任期進入最後階段，更不能為了消化預算、衝站點數而倉促設站，應將資源留給真正有需求的新興交通節點。

交通局長葉昭甫表示，YouBike 2.0初期主要從軌道周邊開始布建，再逐步擴展至商圈、行政中心及各生活圈，目前第二期計畫仍有約200站的空間，不會為了「衝業績」急著把站點全部設完，部分點位也可延續至下一任市長任內推動。

林德宇以大里區健民里為例指出，過去當地位於竹仔坑山區下方，交通需求相對不明顯，但近年已有新建社區大樓一期、二期、三期陸續完工、居民入住，生活圈與交通動線已明顯改變，不能因健民里「已經有站」就不再檢討新增站點。

他要求交通局、都發局共同盤點新建住宅社區，並結合建照、使照及人口入住情形，主動掌握新興聚落交通需求，再與里長、議員合作確認設站位置，讓YouBike布建從「廣度」進一步走向「精準度」。

林德宇說，YouBike是大眾運輸的重要「微血管」，民眾可能從公車站到聚落、再從聚落回家，也可能因生活圈擴大改變進出方向，因此不能只看一個里有沒有站，而應檢視生活圈周邊是否形成完整接駁網絡，「有一定規模後，更要細膩地補足」。

他最後提出具體設站需求，建議交通局前往大里區健民里「極光社區」新興生活圈會勘，在大里農會集貨場旁圓環附近評估設置YouBike站，服務新入住居民，也讓政策從「里里有站」進一步落實到「站站符合需求」。