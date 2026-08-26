大型重機停車格持續增加 議員吳佩芸籲台中別被桃園彎道超車

台中市持續擴大大型重機停放機車停車格措施，市議員吳佩芸今在議會質詢時肯定交通局、停管處願意聽取民意，從過去禁止大型重機停放，到逐步擴大開放，帶動其他縣市跟進。不過她提醒，台中是全台率先試辦，卻被桃園「彎道超車」，應以桃園全面開放為目標，持續擴大大型重機停車空間。

交通局長葉昭甫表示，交通局願意持續推動大型重機停放機車格的適用範圍，後續將再與停管處討論擴大試辦。

吳佩芸指出，停管處今年8月再次更新公告，大型重機停放路外機車停車場的試辦場次已擴大至14場；今年4月也公告開放大型重機停放熱門商圈路邊機車格，共3315格。

她表示，2023年她曾與重機車友召開記者會及協調會，針對當時大型重機停車政策提出抗議，交通局與停管處後續願意回應民意，開全台首例，由台中率先試辦大型重機停放路外機車停車場，政策逐年擴大，也促使其他直轄市、縣市陸續規劃開放，值得肯定。

不過，吳佩芸認為，台中目前的開放幅度仍不夠，已面臨被桃園「彎道超車」的情況。她指出，桃園市今年4月已直接開放全市路邊機車格供大型重機停放，從台中採取的「試辦、特定場域」模式，進一步走向全市開放。

吳佩芸要求交通局不要停留在試辦階段，應以桃園全面開放為政策目標，持續檢討並擴大大型重機停車格適用範圍，讓停車資源更有效率，也讓台中維持交通政策領先地位。

吳佩芸強調，台中從過去禁止大型重機停放，到逐步走向開放，政策轉變得來不易，也證明市府願意聽取民意、調整政策，就能讓城市更加進步。她呼籲交通局及停管處持續擴大開放幅度，朝桃園全面開放的方向邁進，讓台中從「政策限制」走向更友善、進步的城市。