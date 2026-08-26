台中公車流失360萬人次？議員轟虧損愈補愈大 交局：駕駛難回榮景

台中市議會今（26）日進行交通地政業務質詢，市議員陳俞融批評，市府公車補助砸錢不手軟，服務品質卻未同步提升，公車搭乘人次2年流失360萬人次，3年虧損更飆至9億4719萬元，直批「錢一直補，虧損卻愈補愈大」。交通局長葉昭甫則坦言，近年駕駛人數下降導致班次減少、班距拉長，確實影響運量，但駕駛人力「不可能回到以前榮景」。

陳俞融指出，市府今年截至5月已投入8.08億元「雙十公車優惠」補助，截至7月另發放2.9億元虧損補貼，合計10.9億元；但公車運量從112年的8441萬人次，降至114年的8081萬人次，2年少360萬人次。

她說，公車虧損也從112年的8億35萬元，增至114年的9億4,719萬元，增加約18%。為解決駕駛荒，市府調整運價及合理營運成本，替駕駛加薪8000元以上，但114年7月駕駛1235人，到115年4月僅增至1

270人，增加率只有2.8%。她質疑交通局還稱「有效吸引民眾加入」？

陳俞融並點名232、261、164、267、278、821、264、183、165、219等10條路線準點率不佳，市府卻未提出具體改善時程；業者因服務態度不佳遭裁罰，每年約僅4萬元，難以形成嚇阻。

她更質疑評鑑「紙老虎」，6月台中客運雙節公車發生車身接口漏水，登上新聞，依現行評鑑指標「其他負面服務相關新聞」最多只扣1分。陳俞融批評，業者拿了上千萬元電動公車補助，漏水上新聞卻只扣1分，「業者不怕、市民受罪」。

葉昭甫回應，台中公車路線從核心區一路擴增，路線較長，過去駕駛人力充足時沒有問題，但近年駕駛減少，班次就跟著下降、班距拉長，確實影響運量；目前駕駛人數已有微幅增加數十人，但「不可能回到以前榮景」，現階段提高福利是先求穩定、避免人力繼續流失。

陳俞融要求市府不能只靠補貼「補洞」，應從駕駛人力、路線調度及評鑑裁罰全面改革，並加速評估單一業者或多家業者聯營模式，否則再多路線調整，都只是「畫餅充飢」。