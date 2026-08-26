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窄巷雙黃線變罰單陷阱！議員促中市府加速塗銷 過渡期應暫緩開罰
台中市路寬未滿10公尺狹窄巷弄易因壓雙黃線遭檢舉的爭議，市議員賴順仁今質詢強調此類不合理標線早已淪為檢舉陷阱，民眾為閃避違停或會車被迫壓線，罰單接到手軟，市府應展現執行力，明確給出改善期程與配套。交通局回應，未來10公尺以下道路以「不畫雙黃線」為原則。
賴順仁要求交通局全面盤點，質疑是否掌握全市「寬未滿10米劃雙黃線」的總條數與總公里數？若尚未完成，何時能提供完整清單？何時預計能將高檢舉熱區的雙黃線全數磨除？他說，拒絕漫長等待，市府應給出具體的時間表，避免市民持續無辜受罰。
另建議已列入待磨除清單的路段，跨局處協調警察局研議從寬認定或暫緩開罰；塗銷雙黃線後，應同步劃設「路面邊線」規範停車空間，並設立交通寧靜區標誌，兼顧行車與行人安全。
交通局長葉昭甫回應，未來10公尺以下道路以「不劃雙黃線」為原則，特殊路口採個案處理。由於既有標線數量龐大，將優先針對高檢舉熱區進行塗銷、調整或改劃黃虛線，按序改善。
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