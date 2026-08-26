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被批「搶錢」？彰化去年交通違規罰鍰收入6.2億 超收1.8億創新高

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，去年決算數達6億2千多萬元創新高，超收近1.8億元，縣議員賴清美要求縣警局不要一味開罰金「搶錢」，除重大違規外，情節輕微則應勸導為主。縣警局表示，罰鍰超收主要是取締件數比前年增加12%，以及違規罰額提高。

依警方提供給賴清美的資料，彰化縣在2023年之前，交通罰鍰預算都是編列3億8千萬元，卻都又實際超收，顯然預算編列不實，因此從2024年起，預算數調高到4億4千萬元，卻仍是年年超收，2019年的決算數是3億9千萬多元，到2023年突破6億，去年更達6億2千多萬元，創下歷史新高，比預算數多出1.8億元。

縣警局說明，罰鍰收入來源，警方取締占了6成，科技執法及民眾檢舉占約2成。總取締件數去年比前年增加12%，民眾檢舉件數去年8萬7845件比前年的7萬1491件增加6354件，增幅23%，其次是毒駕取締去年441件比前年的24件增加417件，增幅1737%，另闖紅燈取締去年7萬2693件比前年的4萬4192件增加2萬8501件，增幅64%。

縣議員賴清美指出，交通違規罰鍰年年超收，但交通事故及死傷案件卻居高不下，顯然靠開罰單不是萬靈丹，建議警方對於情節輕微的違規，盡量以勸導為主，並做好交通宣導。但對於闖紅燈、毒駕及酒駕重大違規則要再加強；警方一年6億罰鍰收入，則應盡量做為改善交通使用。

縣警局指出，交通罰鍰的運用是依據道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法，縣市舉發案件的罰鍰75%歸縣市政府，24%歸處罰機關，1%解繳國庫，地方政府分配到的75%罰鍰，應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善的專款使用。

彰化縣警察局強調，對於情節輕微的交通違規，警方只要符合法令規定，都會盡量採取勸導方式，警方也會加強交通安全宣導，呼籲民眾遵守交通規則，除了避免被取締外，也才能維護自己及他人的安全。

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，去年決算數達6億2千多萬元創新高，超收近1.8億元。聯合報系資料照
彰化縣交通罰鍰預算年年超收，去年決算數達6億2千多萬元創新高，超收近1.8億元。聯合報系資料照

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，去年決算數達6億2千多萬元創新高，超收近1.8億元。聯合報系資料照
彰化縣交通罰鍰預算年年超收，去年決算數達6億2千多萬元創新高，超收近1.8億元。聯合報系資料照

彰化 交通違規 議員

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