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台北能、台中不能？議員盼中市打造國際級山林樞紐

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員施志昌（右）與林祈烽指出，台中擁有從郊山、中級山到高山的完整三級梯隊，應爭取國際戶外樞紐的大戰略。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員施志昌（右）與林祈烽指出，台中擁有從郊山、中級山到高山的完整三級梯隊，應爭取國際戶外樞紐的大戰略。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今（26）日業務質詢，民進黨議員施志昌與林祈烽指出，台北近期提出打造「亞洲第一登山城」，而台中擁有從郊山、中級山到高山的完整三級梯隊，資源遠優於台北，但「台北能，台中不能？」施志昌說，觀旅局僅推郊山步道與打卡活動，缺乏爭取國際戶外樞紐的大戰略。

台中市政府觀光旅遊局局長陳美秀回應，台中目前擁有66條、總長上百公里的步道，市府長年推動「一部落一步道」，例如環山部落獵人步道與雪山坑步道，持續與在地部落合作培訓導覽解說。針對高山與國際觀光部分，台中亦有大雪山、武陵農場與梨山等著名景點，深受國內外遊客喜愛。

施志昌建議，市府應擺脫「發徽章」的單點思維，將山林資源升級為後勤產業生態系，包括數位門戶與人才培訓，建置一站式多語化山林網站，並結合部落青年培育國際專業嚮導與協作產業。

另加強交通接駁聯盟，串聯在地公所與運輸業者，提供高鐵或台中國際機場直達熱門登山口的接駁服務；在地金流與賽事品牌，於登山口設置智慧驛站結合農特產消費，並爭取舉辦國際越野賽事，建立品牌效應。

觀旅局長陳美秀肯定議員的論述，針對交通連結，現已配合交通局推動889大雪山線、153谷關觀光公車等路線。未來將跨局處合作，循序漸進提升步道品質與接駁服務，讓台中山林吸引更多國際山友。

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