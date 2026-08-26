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只會花錢赴日考察？何文海批交流無回饋 中市觀旅局回有實質商業交流
台中機場近年飛日本航線增加，市長盧秀燕去年也率團訪日，並與名古屋簽署雙邊合作備忘錄。民進黨市議員何文海今天在業務質詢時批評，台中對日交流多停留在考察、簽約，卻沒有進一步把合作轉化為市民實際享有的優惠，「只會花錢去日本，卻沒有城市互惠行銷」。
何文海指出，台南已與13座日本城市合作，提供市民優惠的景點、餐廳及商店達90處；高雄也與日本4個自治城市或縣合作，推出11處指定景點優惠，包括部分景點免門票。相較之下，台中雖與日本城市交流頻繁，卻看不到類似的互惠方案。
觀旅局長林美秀表示，台中已有實質商業交流；何文海則質疑，若沒有市民看得到、用得到的優惠，就不能稱為真正的城市互惠。
何文海表示，台南不僅提供日本友好城市優惠，安平古堡、赤崁樓等景點也提供合作城市民眾免門票等優惠，這才是真正「互惠互利」的城市行銷。反觀台中人到其他城市，可能別人享有優惠，台中市民卻只能照價付費，市府難道不覺得可惜？
他要求觀旅局在本屆任期剩餘4個月內，研議推動台中與日本友好城市的景點、商店互惠優惠，不要把工作留給下一屆。
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