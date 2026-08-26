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影／籌27台抽水機挺陳其邁救災 盧秀燕：同島一命不分藍綠

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（圖）對陳其邁勇於面對問題、積極尋求資源以解決災民困境的態度表示佩服，並強調「救人一命、解決民眾困難」至為重要。她指出，只要後續還有其他救災需求，台中市政府將持續提供全力支援。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（圖）對陳其邁勇於面對問題、積極尋求資源以解決災民困境的態度表示佩服，並強調「救人一命、解決民眾困難」至為重要。她指出，只要後續還有其他救災需求，台中市政府將持續提供全力支援。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天受訪表示，高雄市長陳其邁昨天因應高雄災情急需抽水設備，在市政會議結束前多次致電聯繫，她會後立即回電，得知高雄需要3吋及6吋抽水機後，隨即協調市府相關局處調度資源，籌得27台抽水機，並於昨天下午送抵高雄投入救災。

盧秀燕表示，陳其邁為了救災主動尋求資源、解決問題，讓她相當佩服，認為這是政治人物面對災害時應有的態度。她指出，面對災害，政府應抱持「同島一命、不分藍綠」的態度，只要有救災需求，各縣市都應互相支援，全力協助災區。

盧秀燕說，接獲陳其邁需求後，立即協調水利局、建設局、環保局及消防局等單位盤點設備，迅速調度5台6吋及22台3吋抽水機，共27台設備，並在當天下午送抵高雄投入抽水作業。

盧秀燕強調，救災最重要的是「救人一命、解決民眾困難」，不應有政治之分。後續若高雄仍有其他救災需求，台中市政府也將持續提供支援。

台中市長盧秀燕受訪時表示，面對災害應對，政府應抱持「同島一命、不分藍綠」的態度，只要有需求，各地都應全力協助。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕受訪時表示，面對災害應對，政府應抱持「同島一命、不分藍綠」的態度，只要有需求，各地都應全力協助。記者黃仲裕／攝影

陳其邁 盧秀燕 藍綠 災害

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