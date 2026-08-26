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南投48拍 13隊盲抽拚10萬元

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣府短影音創作賽昨開跑，十三組晉級隊伍限時四十八小時創作挑戰。記者江良誠／攝影
南投縣府短影音創作賽昨開跑，十三組晉級隊伍限時四十八小時創作挑戰。記者江良誠／攝影

南投48拍」短影音限時創作賽昨在中興新村中台灣創新園區開跑，十三組隊伍盲抽拍攝鄉鎮，限時四十八小時找故事、拍攝到剪輯完成；參賽者的年齡橫跨十四歲至七十五歲，首獎十萬元、總獎金四十一萬元，要用鏡頭挖掘南投的人情、文化與地方故事。

南投縣政府主辦第二屆「南投48拍」，決賽隊伍從去年八組增加至十三組，透過盲抽決定拍攝鄉鎮。選手要在有限時間內深入地方找題材，完成具有南投特色的短影音，廿七日中午交件。

南投縣新聞及行政處長蔡明志表示，今年首獎提高至十萬元，金額為去年二倍，希望為短影音創作者提供最好的創作舞台。參賽隊伍拍攝主題多元，包括幸福巴士、偏鄉醫療、地方創生、客家及原住民族文化，以及南投在地產業等，南投不只好山好水，盼深入挖掘「溫度、深度與故事」，讓全世界看見南投的面貌。

十四歲參賽者陳沛昕，由父母陪同從雲林參賽。父親陳建良表示，過去曾帶女兒參加影像比賽，還曾獲金獎，希望孩子邊拍邊玩，留下特別回憶；這次抽到幸福巴士題材，希望透過女兒的鏡頭，呈現不同於觀光宣傳的南投。

七十五歲參賽者王秋寅退休後，開始攝影，除拍攝八卦山自然環境與生態，去年和家人組隊參加「南投48拍」獲第三名，今年再度挑戰。王秋寅的子女認為，父親不只參加比賽，還走出戶外，持續動腦創作，生活更健康。

南投 中興新村 南投縣

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