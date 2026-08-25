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日本鳥取拜訪台中市 擬定未來5大產業合作交流

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
日本鳥取縣商工勞動部今拜會台中市工商發展投資策進會。圖／台中市政府提供
日本鳥取縣商工勞動部今拜會台中市工商發展投資策進會。圖／台中市政府提供

日本鳥取縣商工勞動部今拜會台中市工商發展投資策進會，雙方聚焦精密機械、無人機等5大產業合作議題交流。雙方期盼於明年進一步推動企業團雙向互訪，以及透過一對一商務媒合、企業參訪及產業交流等方式，促成台中與鳥取企業實質合作，並逐步將交流範圍擴大至法人組織、產學合作及技術交流等面向。

5大產業合作方向，包括一、精密機械與無人機技術：結合台中精密機械、智慧製造優勢，以及鳥取電子元件、金屬加工等產業基礎，交流無人機、精密機械手臂及相關技術應用。二、特色農產與食品研發：運用鳥取二十世紀梨、台中東勢水梨等特色農產，結合台中糕餅及食品加工技術，探索新品研發、跨國聯名及市場拓展機會。

三、傳統產業與產業觀光：分享台中觀光工廠及產業故事館發展經驗，促進兩地產業觀光與地方創生交流。四、青年企業家與二代接班：針對企業傳承、轉型創新等共同課題，研議透過論壇、企業參訪等方式建立青年企業交流網絡。五、綠色環保與ESG永續：鏈結環保、生物技術及綠色科技資源，拓展永續產業合作契機。

鳥取縣廳商工勞動部通商物流課長清水明史說，鳥取正積極推動無人機於民生與防災領域的商業化應用，期待進一步鏈結台中的技術與製造能量。在深化產業對接的同時，針對台日企業共同面臨的事業傳承挑戰，鳥取國際商務中心亦規畫透過青年企業家交流會、論壇與企業參訪等形式，建立兩地新世代經營者的交流網絡，透過技術互補與接班經驗共享，全面促進企業轉型與跨國合作。

雙方也就後續合作機制達成初步共識，未來台中市和鳥取分別由工策會以及鳥取縣政府及鳥取國際商務中心建立聯繫窗口，持續盤點雙方企業合作需求。鳥取也將進一步調查當地企業參與意願及可合作產業項目，作為後續媒合依據。

工策會總幹事陳學聖表示，未來將持續扮演城市產業交流與企業媒合平台角色，串聯台中產業、公協會及國際合作資源，讓城市友誼進一步轉化為企業合作與實質商機，協助更多台中企業鏈結日本市場、拓展國際布局。

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