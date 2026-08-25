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台中萬和宮中元普度愛心爆棚！2258普桌創紀錄 逾1600份送暖弱勢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮事務人員整理、黏貼普度旗編號及信眾姓名，為中元普度法會先期作業。圖／萬和宮提供
萬和宮事務人員整理、黏貼普度旗編號及信眾姓名，為中元普度法會先期作業。圖／萬和宮提供

台中市南屯區擁有342年歷史的萬和宮將於後天中元節傍晚舉辦普度法會。萬和宮統計，今年信眾委託廟方代辦普桌再創新高，多達2258桌，其中逾七成、1608桌不領回，委由廟方轉贈慈善團體，讓中元祭祀轉化為「愛心共享」的社會暖流。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮2009年起接受信眾委託代辦普桌供品，參與人數逐年攀升。為了確保信眾權益，萬和宮堅持採取透明的「公開招標」制度，今年8月1日由4家優質廠商提供實物展示，並由由萬和宮董監事、誦經團組長、導覽志工隊長與副隊長、勤務隊副隊長無記名投票，最終由全聯實業（彰化伸港中興分公司）以14票的高票勝出，確保每一份供品都能讓信眾滿意、神明歡喜。

法會儀式極為嚴謹，從農曆7月14日深夜（子時）敬拜地官大帝揭開序幕；今日上午9時，普銓法師更率領廟方代表前往南屯里福德廟、文昌公廟及百姓公廟等處進行「獻外敬」儀式，誠心邀請鄰近眾神與法界眾生前來參加盛會。

萬和宮慶讚中元普度法會，從明晚10時請神、安神位， 11時（子時），全體董監事敬拜三界公及恭祝地官大帝聖誕，安地基王、孤魂，揭開序幕。後天中元節上午7時誦經團早課誦經，上午9時宮外獻敬行香，由普銓法師，率領輪值的董監事到鄰近的南屯里福德廟、南屯里善修堂、田心里福德廟、永定里百姓公廟及文昌公廟「獻外敬」，邀請各廟眾神及法界眾生參與普度法會。傍晚六時，開香儀式登場，稍後，放焰口，請法師坐座，開始頌經消災祈福，至功德圓滿。

萬和宮事務人員整理、黏貼普度旗編號及信眾姓名，為中元普度法會先期作業。圖／萬和宮提供
萬和宮事務人員整理、黏貼普度旗編號及信眾姓名，為中元普度法會先期作業。圖／萬和宮提供

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