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彰化市公所稱鬼月不能除草！ 民俗專家斥無稽：清除雜草才不會「卡陰」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市向陽公園停車場雜草叢生，有民眾向市公所反映要求前往除草，公所人員卻回說「鬼明不能除草」，有網友認為「人比鬼可怕」。圖／林亞軒提供
彰化市向陽公園停車場雜草叢生，有民眾向市公所反映要求前往除草，公所人員卻回說「鬼明不能除草」，有網友認為「人比鬼可怕」。圖／林亞軒提供

民眾黨彰化市西區市代參選人林亞軒接受民眾陳情，向市公所反映彰化市向陽公園停車場雜草叢生、恐有蛇類出沒，要求安排除草，公所人員竟回覆「鬼月不能除草」，引來質疑；民俗專家廖大乙斥為無稽，強調清除雜草才不會「卡陰」。市公所事後表示，明天就會派人清理。

林亞軒說，今天下午她打電話給市公民政課，表示彰化市向陽公園停車場雜草叢生，恐有蛇鼠出沒，希望派人清除。但公所人員答說，目前正值鬼月，不宜動用大機機具，沒辦法清除，必須下月才行。

民眾黨縣議員吳韋達對於「鬼月不能除草」的說法搖頭不已，他說，「難道到了鬼月，草就不會長了嗎」？希望有民俗的朋友，幫他解惑一下。

網友的回應也認為不可思議，認為「人比鬼可怕」，也有熱心網友代為解惑，表示鬼月期間可以除草，但傳統民俗認為應避免在夜晚進行，且需留意雜草叢生處的蚊蟲與安全。

對於「鬼月不能除草」的說法，民俗專家廖大乙斥為無稽之談，並認為是公所推拖之詞，他強調，雜草叢生會招來蛇鼠蚊蟲，不利眾生，也容易「卡陰」，招來好兄弟，唯有清除雜草，讓環境更清潔、明亮， 孤魂野鬼自然不會靠近。

市公所主任秘書許晉嘉說，公所人員回覆「鬼月不能除草」，極為不宜，市公所決定明天就派人前往清除雜草。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 彰化 向陽

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