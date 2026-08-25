中市府認購社福團體被取消訂單 綠營議員：一邊砍預算一邊接單

台中市部分社福團體中秋禮盒訂單取消，台中市長盧秀燕表示市府會全數認購。民進黨台中市議員陳淑華等人今天表示，藍白聯手刪凍預算致無法採購，不應一邊砍預算，一邊接單。

由於立法院刪凍總統府國務機要費共3000萬元，以致總統府今年原定向37家庇護工場訂購中秋糕餅的計畫無法履行。盧秀燕今天對此表示，台中市有5家社福團體約1578盒訂單被取消，將由市府4局處接單全數認購。

民進黨市議員陳淑華、陳雅惠、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤等今天在市議會業務質詢指出，從前總統馬英九、蔡英文到賴清德，多年來都在中秋節前以國務機要費採購庇護工場與身障團體禮盒，支持社福團體、照顧弱勢，這項慣例今年之所以中斷，原因很清楚，就是藍白聯手刪凍國務機要費，導致總統府無法執行採購。

陳淑華認為，真正該面對的是「誰砍了預算」，不是把被迫取消採購包裝成「總統府棄單」。如果沒有藍白刪凍預算，就不會有庇護工場失去訂單、孩子難過問「是不是我做錯事」的情況。

陳淑華強調，樂見市府願意協助認購，但不應該一邊接單，一邊替砍預算的人洗白，把責任推給總統府。市民看得很清楚，話術無法改變事實。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，總統府的庇護工場訂單，明明被藍白立委刪凍預算，盧秀燕卻不談國民黨在立法院做了什麼，只把矛頭指向總統府，根本就是說謊。

民進黨市議員蔡耀頡表示，庇護工場當然要照顧，但不能一邊刪預算，一邊拿市民的錢來補洞，更不能把公帑變成政治人情，市府要說清楚財源及法源依據，不要中央刪預算，最後卻由台中市民埋單。

台中市政府對此回應表示，市府始終以弱勢照顧為優先，獲知身障優採團體急需協助即主動認購，全力協助人民解決問題。