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2026台中國際動畫影展10月3日雙強揭開序幕 中市府喊：全台動畫迷必看

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
動畫史經典作品《GHOST IN THE SHELL ∕攻殼機動隊》將於影展間放映，並帶來獨家特典。圖／中市新聞局提供
動畫史經典作品《GHOST IN THE SHELL ∕攻殼機動隊》將於影展間放映，並帶來獨家特典。圖／中市新聞局提供

台中市政府新聞局指導、財團法人台中市影視發展基金會主辦，全台唯一以動畫為主題的城市影展「2026台中國際動畫影展」將於10月3日至10日在台中iFG遠雄廣場威秀影城舉行，今年影展以「VIBE，脈動」為年度主題，並以雙開幕片的豪華陣容揭開序幕。

台中市政府新聞局表示，世界首映的台灣原創動畫《奇談島航》，對上日本動畫史經典作品《GHOST IN THE SHELL∕攻殼機動隊》4K數位修復版，將帶領觀眾穿越不同世代與創作視角，感受動畫在影像、聲音與材質交織下所展現的獨特脈動。

「全台動畫迷必看！」新聞局長欒治誼指出，台中國際動畫影展持續以動畫為媒介，串聯台灣與國際創作者，不僅集結優秀的國內作品，也將全世界的動畫創意帶到台中。

今年的雙開幕片，呈現動畫跨越世代的創作能量，一部是集結台灣6家動畫團隊、展現本土原創實力的《奇談島航》，另一部則是歷經了30年依舊影響全球動畫與科幻創作的經典神作《GHOST IN THE SHELL∕攻殼機動隊》4K數位修復版。

欒治誼表示，從台灣的新銳創作到日本動畫經典，希望影迷能依照各自喜好探索動畫世界，在不同文化與創作視角間拓展觀影視野，找到讓自己心動的瞬間。

台中市影視發展基金會代理執行長王允踰說，台灣動畫界引頸期盼的《奇談島航》，將在台中國際動畫影展迎來世界首映，該片以類似《愛x死x機器人》的短篇動畫輯形式，集結7部風格各異、彼此獨立卻共享同一座島嶼世界觀的原創故事。

影片涵蓋2D、3D及停格偶動畫等多元技法，題材橫跨民俗信仰、科技、家庭情感與地方記憶，透過不同創作者的視角，共同描繪屬於台灣島嶼的奇幻故事。

王允踰強調，台中國際動畫影展長期關注台灣本土動畫創作與產業發展，影展作為台灣動畫與國際交流的重要平台，除了讓市民看見台灣創作者的豐沛能量，也期望讓更多台灣原創作品走出台中、走向國際。

她也透露，另一部開幕片《GHOST IN THE SHELL∕攻殼機動隊》，將以4K數位修復版重返大銀幕。

由押井守執導、改編自士郎正宗同名漫畫的《GHOST IN THE SHELL∕攻殼機動隊》，自1995年上映以來，憑藉前衛的世界觀、深具哲思的科幻敘事，以及獨樹一格的視覺美學，成為日本動畫史上極具影響力的經典之作。相隔30年再登大銀幕，4K數位修復版將呈現作品細膩的畫面質感與磅礴的聲光效果。

為款待台灣眾多「攻殼迷」，此次影展更攜手日本製作公司推出「影展專屬限定特典」，並特別邀請該片製作人、Production I.G創辦人暨《進擊的巨人》總製片石川光久，親自來台出席映後座談及影人講座，與台灣影迷近距離交流，邀請影迷再次感受這部超越時代的動畫經典。

影展將於10月3日至10日在台中iFG遠雄廣場威秀影城舉辦，影展票券於9月11日中午12時起，於OPENTIX售票系統正式開賣。影展將陸續公布各單元片單、售票資訊、專屬限定特典活動，以及石川光久等國際影人講座及論壇報名辦法，更多影展資訊，請持續關注TIAF官網，或官方臉書粉絲專頁

台灣原創動畫《奇談島航》細膩描繪台灣島嶼文化，將於影展進行世界首映。圖／中市新聞局提供
台灣原創動畫《奇談島航》細膩描繪台灣島嶼文化，將於影展進行世界首映。圖／中市新聞局提供

《GHOST IN THE SHELL∕攻殼機動隊》製作人石川光久將來台並出席影展活動。圖／中市新聞局提供
《GHOST IN THE SHELL∕攻殼機動隊》製作人石川光久將來台並出席影展活動。圖／中市新聞局提供

台中 動畫 影展

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