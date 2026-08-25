台中捷運藍線中央補助遭刪不影響進度 朱暖英籲紅線提前延伸南屯

台中公共運輸使用率仍不到1成，捷運路網建設成為改善交通的重要關鍵。台中市議員朱暖英今質詢指出，捷運藍線近期傳出中央補助經費未足額編列，要求市府說明是否影響工程進度；她並關切南屯溪西地區交通需求，要求市府提前規劃捷運紅線向南延伸，避免人口、產業持續成長後才補救交通問題。

朱暖英表示，台中長期高度依賴汽、機車，公共運輸使用率仍不到10%，藍線是台中東西向重要交通建設，工程進度不能受到經費影響。針對中央補助部分經費未足額編列，她要求捷運工程局說明缺口及因應方式。

捷運工程局長蘇瑞文表示，藍線原核定中央與地方補助比例為45.66%及54.34%，中央補助遭刪減確有其事，經費確實不足；116年中央核給地方約1.689億元，不足部分將另行籌措，不會影響藍線工程進度。

朱暖英表示，中央既強調經濟發展及AI紅利，更應支持地方重大交通建設。捷運不只是地方建設，也攸關城市競爭力，中央、地方應共同加速藍線建設，讓民眾有更便利的大眾運輸選擇，逐步降低對汽、機車的依賴，改善交通壅塞及空氣污染。

除了藍線，朱暖英也要求市府提前布局南屯溪西地區的軌道運輸。她指出，溪西地區人口持續增加，並聚集工業區、精密機械園區等產業，五權西路、向上路已成為重要產業及通勤動脈，尖峰時段車流壓力也日益增加。

不過，蘇瑞文表示，南屯線目前未納入2021年核定路網，未來將視都市發展、人口及產業變化，適時滾動檢討。

朱暖英強調，捷運建設需要長期規劃，不能等到交通壅塞才開始思考，「藍線要加速、紅線也要向南布局。」市府應掌握南屯人口及產業發展趨勢，提前評估捷運延伸南屯的必要性，逐步完善溪西地區公共運輸路網。