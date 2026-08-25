后里馬場人潮回升不等於花舞館活化 地方盼人流要轉成地方觀光財

一座花費8億多元興建的花舞館，場館一年竟只使用4、5天，且截至今年5月7日，原規劃的室內親子樂園、大圓展覽會場、假日市集及販賣部均已超過預定期程，卻仍未完成招商，市議員邱愛珊質疑，為何3年前花舞館招商進度落後，一年僅用4至5天？要求觀旅局具體說明未來花舞館最終營運定位、招商進度、消防等法定程序，以及確切開放日期與廠商後續預計投入金額。

台中市議會今日針對后里馬場OT案及花舞館營運效益進行質詢，台中市議員邱愛珊指出，后里近年觀光人潮雖有所回升，但斥資8億1730萬餘元興建的花舞館，前年僅使用4天、去年僅使用5天；截至去年底廠商累計投資8065萬餘元中，投入花舞館的金額僅86萬餘元，占比僅1.08%；邱愛珊質疑，「馬場人潮回升與花舞館是否真正活化是兩件事」。

邱愛珊直言，后里馬場及花舞館契約期間自2020年7月至2030年6月，廠商自2021年11月開始營運，現已進入契約中後段，雖然依審計資料顯示，整體遊客在去年已增加至25萬餘人次，顯示馬術賽事及馬戲表演確實帶來人潮，但花舞館的使用效益仍令人憂心；強調市府應負起公共資產管理責任，將人流轉化為在地觀光財。

邱愛珊表示，過去「兩馬觀光季」曾整合鐵馬、駿馬與接駁系統，串聯東勢、石岡、豐原、后里及月眉，核心概念就是讓遊客不只是「路過」，而是願意「停留」與消費。如今后里雖擁有馬場、自行車道、花卉與薩克斯風等特色，但觀光資源依然分散，要求市府在本會期內提出花舞館確定的活化方案與開放日期，並將馬場、花舞館及周邊自行車道納入人流分析與分開揭露成果。

台中市觀旅局對此表示，后里馬場與花舞館目前由同一OT廠商營運，考量花舞館在空間使用上仍有相關限制，市府將持續協助OT廠商活化場館，並積極媒合適合的廠商進駐；目前已有展售中心業者正在洽談中，期盼透過多元招商運用，切實提升花舞館的使用效益。

一座花費8億多元興建的花舞館，場館一年竟只使用4、5天，且截至今年5月7日，原規劃的室內親子樂園、大圓展覽會場、假日市集及販賣部均已超過預定期程卻仍未完成招商。記者黑中亮／攝影