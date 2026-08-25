南投48拍開戰！13隊盲抽13鄉鎮 48小時拍出最有「南投味」短影音

「南投48拍」短影音限時創作賽今天在中興新村中台灣創新園區開跑，13組隊伍盲抽拍攝鄉鎮，48小時內從找故事、拍攝到剪輯完成。參賽者年齡橫跨14歲至75歲，首獎10萬元、總獎金41萬元，要用鏡頭挖掘南投的人情、文化與地方故事。

南投縣政府主辦第二屆「南投48拍」，今年決賽隊伍從去年8組增加至13組，並透過盲抽方式決定拍攝鄉鎮。選手不能事先挑選拍攝地點，必須在有限時間內深入地方找題材，完成一支具有南投特色的短影音。

南投縣新聞及行政處長蔡明志表示，今年首獎提高至10萬元，是去年的2倍，希望為短影音創作者提供最好的創作舞台。選手必須在48小時內完成找腳本、找故事、實地拍攝及剪輯，27日中午前交件，下午公布得獎名單。

今年13組隊伍拍攝主題相當多元，包括幸福巴士、偏鄉醫療、地方創生、客家及原住民族文化，以及南投在地產業等，希望選手不要只拍南投的好山好水，而是深入挖掘各鄉鎮的「溫度、深度與故事」，讓全國甚至全世界看見南投不同面貌。

由於盲抽後可能抽到仁愛、信義等較偏遠鄉鎮，縣府特別安排地方人士及縣府同仁擔任「神隊友」，協助選手了解地方特色、尋找題材，讓參賽者能在短時間內掌握拍攝方向。

參賽者中，14歲的陳沛昕由父母陪同從雲林參賽。父親陳建良表示，一家人過去曾帶女兒參加影像比賽，還曾獲得金獎，這次再度參賽，希望讓孩子邊拍邊玩，也留下成長過程中的特別回憶。

陳建良說，這次抽到幸福巴士題材，預計先了解幸福巴士的實際運作，再尋找溫暖的人物故事，希望透過女兒的鏡頭，呈現不同於一般觀光宣傳的南投。

另一名參賽者、75歲的王秋寅，退休後培養攝影為興趣，除了拍攝八卦山自然環境與生態，去年也和家人組隊參加「南投48拍」，獲得第三名，今年再度挑戰。

王秋寅的子女認為，參加「南投48拍」不只是比賽，也能讓退休後的父母走出戶外、接觸人群、持續動腦創作，讓生活更健康、更有意義。從14歲到75歲，不同世代拿起攝影機，在48小時內與時間賽跑，也成為今年「南投48拍」最具特色的亮點。

南投縣「南投48拍」短影音限時創作賽今天在中興新村中台灣創新園區開跑，13組晉級隊伍透過盲抽決定拍攝鄉鎮，展開48小時限時創作挑戰。記者江良誠／攝影

「南投48拍」參賽者年齡從14歲跨至75歲，不同世代拿起攝影機，挑戰在48小時內拍出南投的人情、文化與地方故事。記者江良誠／攝影