彰化明年統籌分配稅362億居六都外第1 人均排名升到倒數第4

彰化縣民人均統籌分配稅長期都是各縣市倒數第二，每逢選舉都成了話題，在新版「財政收支劃分法」去年上路後，彰化縣分配的統籌稅達362億元，金額是六都以外最多，人均統籌分配稅也將進步兩名，居22個縣市第19名。

依新版財政收支劃分法，彰化縣明年度（2026）統籌分配稅款獲得362.72億元，是六都之外全國最多，相比今年的336億元多了26億元，不過中央相對減少一般性補助款，只獲核定215億元，比今年少3億元，明年彰化縣實質獲中央補助仍是多出23億元，讓縣府有更多空間，從地方建設與充實社福。

彰化縣雖然統籌分配稅向來是六都以外最多的縣市，但因人口多，人均統籌分配稅相對較低，今年仍維持各縣市倒數第二，統籌分配稅稅獲得362.72億元，仍是六都之外全國最多，不過，以彰化縣到今年七月底的120萬2千餘人統計，人均統籌分配稅為3萬016元，排名是22縣市的第19名，進步了兩名。

彰化縣今年的總預算突破700億元大關達719億元，明年彰化縣總預算正在籌編中，中央明年確定要給彰化的統籌分配稅362億元與一般性經費215億元，合計約577億元，比今年多出26億元，可以讓新的縣長有更多的財政空間。

縣府財政處表示，儘管如此中央補助增加，但彰化縣仍需舉債，預估彰化縣明年總預算仍須自籌142億元才能達到收支平衡。