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台中機車考照練習場不足 議員籲「區區都有」方便民眾就近考照

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員左起王立任、謝志忠、黃守達指出，台中機車考照練習場不足　議員籲「區區都有」方便民眾就近考照。圖／謝志忠提供
民進黨議員左起王立任、謝志忠、黃守達指出，台中機車考照練習場不足　議員籲「區區都有」方便民眾就近考照。圖／謝志忠提供

台中市議會今（25）日進行交通地政業務質詢，市議員謝志忠、王立任等人關注機車考照練習場不足問題。台中區監理所自2023年3月起停止對外開放機車考照練習場，加上台中多處民間練習場遭塗銷，導致不少民眾面臨「找不到場地練習」的困境。議員要求市府全面盤點公有土地及閒置空間，增設機車考照練習場，朝「區區都有機車考照練習場」目標邁進。

謝志忠表示，台中區監理所停止開放機車考照練習後，許多民眾找不到合適的練習場地，只能四處尋找；若選擇報名駕訓班，還得負擔約2800至3500元費用，對部分民眾而言是不小的負擔。

謝志忠指出，反觀台北、新北、桃園及高雄等城市，相關局處均有設置或規畫機車考照練習場，提供民眾就近練習的管道。台中市也應比照其他縣市經驗，全面盤點公有土地、閒置空間等可利用場域，規畫設置練習場。

他強調，市府應正視市民需求，提供免費練習場地，讓有考照需求的民眾能就近練習、安心考照，提升機車考照的便利性、安全性與公平性。黃副市長也當場允諾，市府願意規畫、畫設機車練習場，提升民眾考照便利性。

王立任則指出，梧棲區中正里活動中心原有的機車練習場早已遭塗銷，造成海線居民極大不便。相較於豐原、大肚及北區可就近利用監理所考照，海線居民往往必須長途奔波。

王立任表示，沒有練習場，就難以推動「下鄉考照」。市府應加速實現「區區有機車練習場」目標，若能補足海線練習空間，未來即可讓居民在熟悉的在地場地練習及應考，甚至可騎乘平時練習的車輛參加下鄉考照，不僅能減輕奔波負擔，也有助提高考照便利性與通過率。

王立任呼籲，市府應重視海線居民考照權益，盡速盤點並畫設練習場，補齊地方考照服務缺口，讓便民考照真正落實。

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