彰化監獄月餅開訂搶購 收容人感謝：柔軟的轉折

法務部矯正署彰化監獄儒林工坊鐵窗牌月餅昨天開放10萬顆預購，首日訂單已達6.7萬顆。1名收容人說，感謝大家給機會，讓他們有成就感，未來回歸社會希望能發揮一技之長。

因應中秋節，彰化監獄每年開放民眾預購月餅，幾乎開訂首日即售罄，因此去年起產量增至10萬顆。昨天月餅開訂，不少民眾反映打了一上午電話都無法接通，彰化監獄今天表示，昨天預購已達6.7萬顆，目前出貨日期僅剩9月10日前。

彰化監獄接受媒體聯訪表示，今年月餅價格稍有調整，主要為原物料漲價及改用紅土鴨蛋，口感與新鮮度更佳；去年蛋黃酥1盒10顆售價新台幣410元，今年改為8顆380元，素食綠豆椪6顆230元。

1名收容人說，他在這裡學到月餅、西點及麵包製作，期許自己回歸社會後能有一技之長，感謝大家願意給他們機會，讓他們很有成就感，母親吃到他做的月餅也感到欣慰，不過因月餅熱銷，親友打電話訂購也不一定買得到。

「來這裡是柔軟的轉折」，另1名收容人表示，他在監獄10餘年，人生彷彿是黑白，只有在烘焙班2年來才是彩色的，讓他回到社會後能更腳踏實地做事，希望之後到烘焙工廠上班，進一步完成創業夢想。