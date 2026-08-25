快訊

連3震！東南部海域再發生4.2有感地震 綠島最大震度2級

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化監獄月餅開訂搶購 收容人感謝：柔軟的轉折

中央社／ 彰化25日電

法務部矯正署彰化監獄儒林工坊鐵窗牌月餅昨天開放10萬顆預購，首日訂單已達6.7萬顆。1名收容人說，感謝大家給機會，讓他們有成就感，未來回歸社會希望能發揮一技之長。

因應中秋節，彰化監獄每年開放民眾預購月餅，幾乎開訂首日即售罄，因此去年起產量增至10萬顆。昨天月餅開訂，不少民眾反映打了一上午電話都無法接通，彰化監獄今天表示，昨天預購已達6.7萬顆，目前出貨日期僅剩9月10日前。

彰化監獄接受媒體聯訪表示，今年月餅價格稍有調整，主要為原物料漲價及改用紅土鴨蛋，口感與新鮮度更佳；去年蛋黃酥1盒10顆售價新台幣410元，今年改為8顆380元，素食綠豆椪6顆230元。

1名收容人說，他在這裡學到月餅、西點及麵包製作，期許自己回歸社會後能有一技之長，感謝大家願意給他們機會，讓他們很有成就感，母親吃到他做的月餅也感到欣慰，不過因月餅熱銷，親友打電話訂購也不一定買得到。

「來這裡是柔軟的轉折」，另1名收容人表示，他在監獄10餘年，人生彷彿是黑白，只有在烘焙班2年來才是彩色的，讓他回到社會後能更腳踏實地做事，希望之後到烘焙工廠上班，進一步完成創業夢想。

月餅 彰化 監獄

延伸閱讀

張嘉郡捐月薪採購庇護工廠中秋節禮盒 盼拋磚引玉

中職／又被「青」手送進監獄 林岳平摔帽不想多談：不至於完全打不到

鎖定竹科高消費力 巨城近千坪改裝升級預熱周年慶

500甜2026／法朋李依錫揭爆款祕密：不是突然紅，前面可能有99個失敗

相關新聞

台中機車考照練習場不足 議員籲「區區都有」方便民眾就近考照

台中市議會今（25）日進行交通地政業務質詢，市議員謝志忠、王立任等人關注機車考照練習場不足問題。台中區監理所自2023年3月起停止對外開放機車考照練習場，加上台中多處民間練習場遭塗銷，導致不少民眾面臨「找不到場地練習」的困境。議員要求市府全面盤點公有土地及閒置空間，增設機車考照練習場，朝「區區都有機車考照練習場」目標邁進。

台中神岡農會送100個愛心便當 獨居老人與65歲老人受惠

台中市神岡區農會今天送100個愛心便當，提供社口社區關懷據點分送給獨居老人和65歲老人；神岡區農會總幹事王偉凱表示，農會透過家政班將愛心傳到神岡各社區，提供關懷據點共餐或獨居老人食用，關懷社區長輩。

47億水湳轉運中心啟用半月人潮冷清？交局透露行人空橋預計今年開工

斥資約47億元興建的台中水湳轉運中心8月5日啟用，市府規劃整合市區公車、國道客運、捷運、汽車、機車、計程車及自行車，打造「七轉七接交通任意門」。不過，啟用超過半個月，藍綠議員今（25）日指出，現場人潮冷清，國道客運尚未進駐、計程車無固定排班，商業空間及二、三樓也未開放，質疑47億元轉運中心現況像「大型公車候車亭加立體停車場」。

台中無人機管制爆「一市兩制」 多頭馬車成罰款陷阱

無人機應用日益普及，台中市禁限飛資訊卻多頭馬車、標準不明，導致民眾即便查詢官方系統仍極易觸法。市議員黃守達、謝志忠及王立任質詢指出，交通局「遙控無人機禁飛場域查詢」及民航局 Drone MAP 僅呈現中央法規區域，並未整合地方局處依其他自治法規設定的限制，要求交通局盡速統籌整合。

台中AI智慧交通升級：議員盼從「告警」邁向「主動分流」

台中市交通局近期於新光遠百商圈及太原匝道導入 AI Agent 系統，不僅能自動辨識車流，還可透過 LINE 即時發送告警訊息。對此，民進黨市議員施志昌指出，「看到問題只是第一步」，智慧交通不應停留在「發現壅塞」，更要做到「解決問題與主動分流」。

AI智慧交通要解決問題 中市民代籲救護車綠色廊道擴及主要急救醫院

台中市議員施志昌、林祈烽今質詢聚焦交通局推動的AI Agent智慧交控，兩人指出，救護車綠色廊道則應針對公有與民營救護車不同運作模式，採GPS與聲音辨識雙軌並進；交通局表示，待技術可靠度確認後，將逐步評估擴大至其他醫院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。