台中神岡農會送100個愛心便當 獨居老人與65歲老人受惠

台中市神岡區農會今天送100個愛心便當，提供社口社區關懷據點分送給獨居老人和65歲老人；神岡區農會總幹事王偉凱表示，農會透過家政班將愛心傳到神岡各社區，提供關懷據點共餐或獨居老人食用，關懷社區長輩。

神岡區農會愛心便當由全國飯店主廚李坤易指導神岡區農會家政班成員烹調料理，李坤易說，他到農會家政班上課，將上課使用的料理變成愛心便當料理，為適合老人食用，料理時注重口感要軟爛，要沒有刺、沒有骨，營養均衡。

社口關懷據點志工表示，愛心便當提供社口社區獨居老人及65歲老人食用，目前社區照顧的老人約200人，關懷據點也提供共餐服務，感謝神岡區農會為長輩們準備愛心便當。

神岡區農會新任總幹事王偉凱，因前總幹事王偉道屆齡退休，經遴選本月上任，王偉凱今年52歲，中興大學材料科學與工程學系博士，曾任職光電公司業總經理，在大葉大學任教11年，出任大葉大學工學院院長，因為參與農會總幹事遴選辭去教職。他表示，經營農會與經營產業「異曲同工」，未來將朝多元方向經營農會，發展神岡區的稻米、荔枝、雞蛋等特色農產。