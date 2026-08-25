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中市弱勢團體中秋禮盒訂單被取消 市府：4局處全數認購

中央社／ 台中25日電

台中市部分弱勢團體中秋禮盒訂單被取消，台中市社會局今天表示，目前已知有5家約1578盒訂單被取消，金額新台幣51萬多元，市府共有4個局處全數認購，協助度過難關。

由於立法院刪凍總統府國務機要費共3000萬元，以致總統府今年原定向37家庇護工場訂購中秋糕餅的計畫無法履行。台中市長盧秀燕今天對此表示，已查訪台中市內受影響的弱勢團體有幾家，市府會想辦法解決及接單。

台中市社會局長廖靜芝接受媒體聯訪時表示，經詢問到今天為止，台中市共有5家弱勢團體受影響，包括立達啟能訓練中心、瑪利亞社會福利基金會、十方啟能中心、中華民國唐氏症基金會、微笑天使烘焙坊等。

廖靜芝指出，這些團體因為之前總統府都有訂單，預估生產時已先備料，因為總統府訂單取消才發生狀況，5家團體累積1578盒訂單被取消，金額約51萬多元。

廖靜芝說，5家團體被取消的訂單將由市府社會局、文化局、勞工局及經濟發展局等單位接單，全數認購，協助度過難關。至於是否會排擠其他預算，由於每個單位都有優先採購弱勢團體產品的預算，不會排擠其他預算。

中秋節快到了，廖靜芝也推薦由13家社福機構推出的中秋禮盒，內容涵蓋茶包、手工皂、創新糕點、水果及堅果塔等多元品項，提供民眾更多元的送禮選擇。並號召各界踴躍訂購，讓每一次選擇都成為支持身障者就業的力量。

認購 台中市 台中

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