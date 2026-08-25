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47億水湳轉運中心啟用半月人潮冷清？交局透露行人空橋預計今年開工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員楊大鋐指出，水湳轉運中心門可羅雀。交通局表示，轉運中心規畫將分階段使用。圖／楊大鋐提供
國民黨台中市議員楊大鋐指出，水湳轉運中心門可羅雀。交通局表示，轉運中心規畫將分階段使用。圖／楊大鋐提供

斥資約47億元興建的台中水湳轉運中心8月5日啟用，市府規劃整合市區公車、國道客運、捷運、汽車、機車、計程車及自行車，打造「七轉七接交通任意門」。不過，啟用超過半個月，藍綠議員今（25）日指出，現場人潮冷清，國道客運尚未進駐、計程車無固定排班，商業空間及二、三樓也未開放，質疑47億元轉運中心現況像「大型公車候車亭加立體停車場」。

交通局長葉昭甫表示，轉運中心規劃分階段使用，地下停車場已完成建置，因此先行開放民眾使用；室內空間則由ROT廠商進行裝修，待裝修完成、國道客運業者進駐後，再逐步開放其他樓層。

民進黨市議員林祈烽表示，他昨日前往現場查看，除了捷運尚未到位，國道客運也尚未進駐，計程車沒有固定排班，商業空間空蕩蕩，就連史努比快閃店撤離後，服務台也顯得冷清。國民黨議員楊大鋐也表示，日前到現場查看，情況差不多，顯示「七轉七接」與實際使用狀況仍有落差。

林祈烽指出，審計報告早已示警，轉運中心原規劃42席國道客運、12席市區公車月台，但國道客運進駐意願率僅61.9%，市區公車也僅66.67%，且國道客運運量較疫情前衰退32.36%。目前國光、統聯、和欣等業者仍在朝馬地區營運，國光客運水湳站也尚無明確搬遷跡象。

他質疑，ROT案歷經流標，交通局直到7月27日才與廠商簽約，距8月5日開幕僅9天，根本不可能完成招商、人力招募及售票等營運準備，現場冷清正凸顯規劃未到位。

副市長黃國榮表示，轉運中心完工並找到ROT廠商，因此先行啟用，目前先讓市區公車停靠，國道客運後續分批進駐。

交通局長葉昭甫表示，地下停車場8月1日開放，8月6日起已有9條公車路線進駐，國道客運預計9月起陸續進駐；交通局7月27日已與聚車河股份有限公司簽約，後續進行室內裝修，完成後逐步開放二、三樓。

楊大鋐另關注聯外交通，葉昭甫指出，銜接國道1號計畫已於今年7月回覆中央，行人空橋也已編列預算、預計今年開工。

議員林祈烽（左）、施志昌今指出，水湳轉運中心現場人潮冷清，國道客運尚未進駐、計程車無固定排班。圖／林祈烽提供
議員林祈烽（左）、施志昌今指出，水湳轉運中心現場人潮冷清，國道客運尚未進駐、計程車無固定排班。圖／林祈烽提供

水湳轉運中心 空橋 行人

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