快訊

基隆七旬兄弟失聯逾1周 家屬進屋驚見遺體飄惡臭嚇壞急報警

炸雞腿不是最可怕！醫揭這款便當熱量被低估 1個就破千大卡

聽新聞
0:00 / 0:00

炎炎夏日免出門 鹿港天后宮可線上申購中元植福箱祈福

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄。圖／天后宮提供
鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄。圖／天后宮提供

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日（國曆8月27日）當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購，即由廟方代為備妥供品、依循傳統科儀祭拜，在家就能參與普度，為家人祈福。

鹿港天后宮主委張偉東表示，天后宮每年都依循傳統盛大舉辦普度法會，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄，並集結眾信士善念，備妥豐盛供品普施無主孤魂，藉由普度植福廣結善緣、種福田，祈願家宅平安。

天后宮表示，信眾透過手機線上申購供品，可省去信眾採買、搬運供品的舟車勞頓，並將普度與公益結合，法會圓滿後，信眾可選擇將供品寄送回家，與家人分享平安；或選擇捐贈公益，實踐媽祖慈悲濟世的精神。

鹿港天后宮表示，「普度植福箱」每份結緣價1200元，家庭、個人及公司行號皆適用。家庭、個人可祈家宅平安、闔家順遂；公司行號可願業績長紅、財源廣進；除普度供品外，另附淨身梳洗包及祈福結緣品。

今年也首度試辦設置「企業尊榮組」專區，加量版澎湃供品，讓企業不必再費時採買、搬運與張羅祭拜事宜，開放受理即秒殺，預計明年將增加名額與組數，讓大型企業能以更便利方式參與。

普度植福服務串聯中華電信、遠傳電信、台灣大哥大三大電信，以及momo、PChome、LINE禮物等數位平台，無論人在外縣市、工作忙碌，無法親自前往鹿港，都能透過線上方式輕鬆參與中元普度。申購網址：https://reurl.cc/xeLWrb

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄。圖／天后宮提供
鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄。圖／天后宮提供

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購。圖／天后宮提供
鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購。圖／天后宮提供

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購。圖／天后宮提供
鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購。圖／天后宮提供

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄。圖／天后宮提供
鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄。圖／天后宮提供

鹿港天后宮

延伸閱讀

中元普度禁忌別踩雷 命理師教你拜出平安財運雙旺

鬼月到…普度當心4大忌 拜錯恐把「好兄弟」請進門

鬼門開！4生肖今年要多留意 城隍爺提醒10件事「千萬別做」

影／清法戰爭紀念園區天主教、道士普度 邱佩琳：中西共融

相關新聞

拚AI、無人機經濟「日不落國」賴清德：彰化水五金聚落案年底前審完

中華民國工業區廠商聯合總會今天下午在彰化和美辦理產業座談會，賴清德總統表示，台灣未來要競逐太空、探索海洋、布局全世界，目標是讓台灣成為經濟的「日不落國」。對於延宕8年的受地方關切的彰化水五金田園生產聚落特定區計畫案，賴總統強調，中央會在年底成完成審議。

炎炎夏日免出門 鹿港天后宮可線上申購中元植福箱祈福

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日（國曆8月27日）當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購，即由廟方代為備妥供品、依循傳統科儀祭拜，在家就能參與普度，為家人祈福。

6連霸必比登名店阿坤麵突停業 老饕：盼台中人靈魂早餐早日回歸

剛剛6連霸「米其林指南」必比登推介的台中名店「阿坤麵」今天突然透過臉書粉專公告，因店家內部調整與休養，即日起暫時停止營業。由於阿坤麵傳承三代逾60年，陪伴台中人走過一甲子歲月，消息一出引熱議，不少在地人紛紛留言，期盼台中人早餐必吃美食能早日回歸。

影／產業座談會在彰化和美舉行 陳素月:地方政府應串聯產業鏈招商

面對全球 AI 浪潮與地緣政治挑戰，中華民國工業區廠商聯合總會今天在彰化和美舉辦產業座談會，邀請賴清德總統與在地企業面對面交流。總統府資政沈榮津發表台灣供應鏈競爭力專題演講，現場並開放企業第一線提問，反映實務困境。

大安濱海樂園溺水案判國賠 中市府：尊重結果、強化水域安全

針對台中市大安濱海樂園3年前發生的溺水死亡事件，高等法院台中分院二審判決結果今天出爐；台中市政府觀光旅遊局回應表示，市府對於民眾不幸身亡深感遺憾與不捨，並完全尊重二審司法判決結果，將於收到完整判決書後，與法律團隊研議後續處理解決事宜。

台中州廳修復工程進入最後階段 文化局8月31日入駐辦公

台中市國定古蹟台中州廳經過多年修復，工程進入最後階段，中市文化局預計8月31日入駐，日前舉辦公務員培訓課程，盼之後文化局同仁辦公時也能維護古蹟。除辦公廳舍，市府也會在州廳其他空間辦展讓民眾參觀，這部分預計10月開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。