炎炎夏日免出門 鹿港天后宮可線上申購中元植福箱祈福

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日（國曆8月27日）當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購，即由廟方代為備妥供品、依循傳統科儀祭拜，在家就能參與普度，為家人祈福。

鹿港天后宮主委張偉東表示，天后宮每年都依循傳統盛大舉辦普度法會，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄，並集結眾信士善念，備妥豐盛供品普施無主孤魂，藉由普度植福廣結善緣、種福田，祈願家宅平安。

天后宮表示，信眾透過手機線上申購供品，可省去信眾採買、搬運供品的舟車勞頓，並將普度與公益結合，法會圓滿後，信眾可選擇將供品寄送回家，與家人分享平安；或選擇捐贈公益，實踐媽祖慈悲濟世的精神。

鹿港天后宮表示，「普度植福箱」每份結緣價1200元，家庭、個人及公司行號皆適用。家庭、個人可祈家宅平安、闔家順遂；公司行號可願業績長紅、財源廣進；除普度供品外，另附淨身梳洗包及祈福結緣品。

今年也首度試辦設置「企業尊榮組」專區，加量版澎湃供品，讓企業不必再費時採買、搬運與張羅祭拜事宜，開放受理即秒殺，預計明年將增加名額與組數，讓大型企業能以更便利方式參與。

普度植福服務串聯中華電信、遠傳電信、台灣大哥大三大電信，以及momo、PChome、LINE禮物等數位平台，無論人在外縣市、工作忙碌，無法親自前往鹿港，都能透過線上方式輕鬆參與中元普度。申購網址：https://reurl.cc/xeLWrb。

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，由資深道長依正統古禮科儀奉誦經文，為所有參與信士虔誠祈願消災解厄。圖／天后宮提供

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購。圖／天后宮提供

鹿港天后宮延續百年傳統，在農曆七月十五日當天將舉辦中元普度法會及植福服務，今年共推出限量一萬份「普度植福箱」，信眾在炎炎夏日不用出門，只要透過手機線上申購。圖／天后宮提供