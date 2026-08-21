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6連霸必比登名店阿坤麵突停業 老饕：盼台中人靈魂早餐早日回歸
剛剛6連霸「米其林指南」必比登推介的台中名店「阿坤麵」今天突然透過臉書粉專公告，因店家內部調整與休養，即日起暫時停止營業。由於阿坤麵傳承三代逾60年，陪伴台中人走過一甲子歲月，消息一出引熱議，不少在地人紛紛留言，期盼台中人早餐必吃美食能早日回歸。
阿坤麵位於中區平等街，是許多台中人從小吃到大的老字號麵店，該店以純粹的古早味乾麵與手工料多的綜合湯聞名，從早上6時30分賣到中午售完為止，店家在臉書粉專還PO出乾麵加東泉辣椒醬，是老台中人的靈魂早餐，2021年台中首度納入米其林評鑑以來，創下連6年獲必比登推介的輝煌紀錄。
阿坤麵今早在臉書粉專PO出「店休公告」，因店家內部調整與休養，阿坤麵店即日起暫時停止營業。確切的恢復營業時間，感謝消費者的長期支持與體諒，確定後會第一時間於粉專公告通知大家，期待趕快再跟大家見面。
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