拚AI、無人機經濟「日不落國」賴清德：彰化水五金聚落案年底前審完

中華民國工業區廠商聯合總會今天下午在彰化和美辦理產業座談會，賴清德總統表示，台灣未來要競逐太空、探索海洋、布局全世界，目標是讓台灣成為經濟的「日不落國」。對於延宕8年的受地方關切的彰化水五金田園生產聚落特定區計畫案，賴總統強調，中央會在年底成完成審議。

這項產業座談在和美鎮大中華餐廳舉行，共有全國十個工業區的廠商聯誼會近千人參加，出席人員包括總統府資政沈榮津、民進黨彰化縣長參選人立委陳素月、立委黃秀芳與陳秀寳及經濟部官員，座談中，陳素月也就「如何讓彰化縣成為中台灣智慧產業新樞紐」發表專題演講，受到賴總統的肯定。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲感謝政府在台美關稅談判中的努力，爭取到15%的優惠關稅，讓中小企業得以競爭。

總統府資政沈榮津在專題演講中指出，台灣從過去的OEM代工角色，進一步成為全球企業尋求供應鏈韌性的重要合作夥伴，尤其過去美中貿易戰引導台商回流，讓台灣佔據了全球供應鏈的核心地位。未來政府要透過發展「半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊」等五大信賴產業，讓台灣成為「經濟日不落國」。

彰化縣長參選人、立法委員陳素月表示，未來中央中小微企業轉型升級發展條例的千億資源，應該由縣政府主動爭取，導入資源並且跨局處整合協調，成立直屬「產業加速辦公室」不再讓企業為了公務流程焦頭爛額，而是讓縣府服務企業的需求。她也提出，要成立「百工AI暨淨零升級平台」，輔導在地的傳統產業導入智慧製造，更要發展「無人載具產業基地」，藉著全球發展非紅產業鏈的關鍵時刻，讓彰化為台灣佔據關鍵地位。

賴清德表示，為了因應世界對無人機的需求，行政院與在野黨日前都分別提出無人機特別條例草案，行政院的版本由國防部作為主管機關，無人機產業發展涉及國防，國防部最了解需求，理應由國防部擔任主管機關，而相關經費來源則是透過編列特別預算，讓經費來源更穩定；在野黨草案版本主管機關則是經濟部，但經濟部並非無人機的需求機關，而是整體產業的扶植機關，並沒有無人機相關需求。

針對延宕8年的「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」，賴清德總統表示，這是他在行政院長任內提出，讓彰化縣政府依據該計畫進行相關規劃，他每每遇到彰化的陳素月、陳秀寶跟黃秀芳都在關心此案進度，他強調，中央審議期程，最慢不會超過年底。

賴清德統參加中華民國工業區廠商聯合總會今天下午在彰化和美舉辦的產業座談會，對於延宕8年的受地方關切的彰化水五金田園生產聚落特定區計畫案，賴總統強調，中央會在年底成完成審議。 記者劉明岩／攝影

賴清德統參加中華民國工業區廠商聯合總會今天下午在彰化和美舉辦的產業座談會。記者劉明岩／攝影

賴清德統參加中華民國工業區廠商聯合總會今天下午在彰化和美舉辦的產業座談會。圖／陳素月競選總部提供