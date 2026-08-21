影／產業座談會在彰化和美舉行 陳素月:地方政府應串聯產業鏈招商

面對全球 AI 浪潮與地緣政治挑戰，中華民國工業區廠商聯合總會今天在彰化和美舉辦產業座談會，邀請賴清德總統與在地企業面對面交流。總統府資政沈榮津發表台灣供應鏈競爭力專題演講，現場並開放企業第一線提問，反映實務困境。

立委陳素月於會中剖析在地發展，指出彰化雖坐擁無數「隱形冠軍」，但仍正面臨「產業轉型、薪資提升、青年回流」三大瓶頸。她強調，地方政府不應消極等待中央補助，而應主動承接國家戰略、串聯產業鏈招商。

針對升級策略，陳素月提出具體藍圖：未來應主動爭取中央《中小微企業轉型升級發展條例》千億資源，並成立直屬「產業加速辦公室」進行跨局處整合，提供一站式服務；同時成立「百工 AI 暨淨零升級平台」輔導傳統產業導入智慧製造，並發展「無人載具產業基地」，搶佔全球非紅供應鏈的關鍵地位，產官攜手帶動在地產業翻轉。