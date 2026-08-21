開學前夕台中文山國中操場還是工地 市府：體育課先排游泳

開學前夕，台中市文山國中校舍僅教室完工，操場還是工地；龍泉國小受隔壁建案影響，跑道下陷、球場傾斜。教育局表示，文山國中體育課先安排游泳課，龍泉國小會評估是否有安全疑慮。

民進黨市議員何文海今天在台中市議會質詢，文山國中籌建2年，第一期校舍規畫18間教室，首屆招收6個班；目前僅教室、廁所完工，操場及周邊環境遍地土泥，月底將要開學，家長難以放心。

民進黨市議員張家銨、曾威提到，龍泉國小受隔壁建案影響，操場跑道下陷、風雨球場傾斜，希望在開學前由第三方評估並開立建物鑑定報告，才能放心讓孩童在校園中活動。

教育局長蔣偉民答詢表示，文山國中在設校時架構跟地基不足，在施工時，發現疑似文化遺址，操場目前全力趕工，體育課先規劃上游泳課程，游泳課程告一段落時，運動場應已完工可使用。

蔣偉民說，龍泉國小27日會恢復跑道，28日開立風雨球場鑑定報告，若鑑定報告無法開出或是評估有安全疑慮，將先封閉風雨球場。

民進黨市議員蔡耀頡提到，以前學生養蠶寶寶，現在學生風靡古曼童，部分學生接觸後性情大變，影響課業與交友，市府應討論非教育相關事物能否進入校園。副市長鄭照新表示，全國性問題將與教育部研討並請示後續如何處理。