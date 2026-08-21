大安濱海樂園溺水案判國賠 中市府：尊重結果、強化水域安全

針對台中市大安濱海樂園3年前發生的溺水死亡事件，高等法院台中分院二審判決結果今天出爐；台中市政府觀光旅遊局回應表示，市府對於民眾不幸身亡深感遺憾與不捨，並完全尊重二審司法判決結果，將於收到完整判決書後，與法律團隊研議後續處理解決事宜。

台中市大安濱海樂園為中台灣知名濱海遊憩景點，先前發生民眾於園區水域不幸溺水身亡事件，家屬依法提出國家賠償，事件經過司法審理後，二審判決於近日宣判。

台中市觀旅局指出，對於生命逝去感到十分遺憾，針對二審判決，市府抱持尊重司法的態度，待正式收到完整判決書後，將仔細研讀相關判決理由，並依程序辦理後續對應作為。

觀旅局並強調，市府向來高度重視民眾的水域遊憩安全，過去雖針對大安濱海樂園周邊水域，已有設置警示牌，但仍不幸發生憾事，近來園區內已增設10處明顯的警示告示牌及現場安全警語，標示危險水域與注意事項。

為防止類似憾事再度發生，觀旅局未來將持續加強現場救生員與人員的巡查管理密度，並結合多元管道辦理水域安全宣導活動，全面提升安全防護措施，落實遊客水域遊憩安全維護。

針對大安濱海樂園周邊水域不幸發生憾事，近來園區內已增設10處明顯的警示告示牌及現場安全警語。圖／中市觀旅局提供