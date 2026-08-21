台中會展中心開幕案中視得標 中市府：依法辦理

民主進步黨籍台中市議員林德宇今天說，除台中鍋烤節，2025年台中國際會展中心開幕活動標案也是中視得標；台中市政府表示，採購案依法辦理，資訊依法公開，可受各界檢視。

林德宇在台中市議會質詢表示，鍋烤節標案由中視得標，台中市長盧秀燕的妹妹盧秀芳是中國電視事業股份有限公司總經理，中市府經濟發展局長張峯源多次指「盧秀芳不是我的妹妹」，沒利益迴避問題。

他說，台中國際會展中心開幕活動勞務採購案新台幣400萬元也由中視得標，不能這樣獨厚，利益迴避不能以機關從嚴認定，中市府就是盧秀燕在當市長。

經發局透過文字稿表示，採購案依政府採購法及相關規定辦理，依法完成評選及決標作業。評選作業秉持公平、公正、公開原則，評選委員依規定執行職務；如果遇利益衝突情形，依相關法令及程序辦理迴避。

經發局說，招標公告、決標公告及依法應公開採購資訊已登載於政府電子採購網，供各界查詢與監督。